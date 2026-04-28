Nem titkolják tovább: Sydney Sweeney ékszere egyértelmű utalást tett kapcsolatára

Vége a találgatásoknak! Sydney Sweeney csillogó nyaklánca többet mond minden szónál. A színésznő a fényes ékszerrel utalt Scooter Braunnal való kapcsolatára a Stagecoach fesztiválon.

Sydney Sweeney nem tagadja tovább kapcsolatát

Új románc a levegőben: Sydney Sweeney különleges nyaklánccal üzent

Úgy tűnik, valaki igazán romantikus hangulatba hozta a szexi színésznőt. A róla készült fotókon egy gyönyörű nyakláncot visel „S” és „B” betűs medálokkal, amin nagy valószínűséggel Braun monogramjára utal.

A pár 2025 szeptemberében kezdett randizni, miután néhány hónappal korábban megismerkedtek Jeff Bezos és Lauren Sánchez Bezos velencei esküvőjén. Ugyanebben a hónapban már Los Angelesben is látták őket kézen fogva, amikor egy galériából távoztak barátaikkal.

Egy forrás decemberben azt nyilatkozta, hogy kapcsolatuk gyorsan elmélyült. „Scooter és Sydney nagyon jól megvannak, komoly a kapcsolatuk” – mondta. Egy másik bennfentes januárban azt is elárulta, hogy Braun nem foglalkozik a kapcsolatukat érő kritikákkal.

Teljesen magabiztosak és jól érzik magukat együtt, nincs köztük bizalmi probléma. A kapcsolatuk erősebb, mint valaha.

Bár ennek ellenére eddig ellentmondásos információk is napvilágot láttak, Sydney Sweeney most pontot tett a kapcsolatukról szóló pletykák végére.

(via People)