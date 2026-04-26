Kemény kritikákat kapott Sydney Sweeney

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 22:00
Túlzottan pikánsnak gondolják a jeleneteit.
Hatalmas visszhangot váltott ki Sydney Sweeney pikáns jelentei az Eufória legújabb évadában. 

Sydney Sweeney-t sok kritika éri az Eufória miatt / Fotó: mpi099

Cikkünk spoilert tartalmaz az Eufória legújabb évadjához kapcsolódóan.

Sydney Sweeney jeleneteit túl szexuálisnak találják

A filmsztár az Eufória sorozatban nemcsak visszatért a képernyőkre, de sok szexi jelenetet is bevállalt. Ami már csak azért is meglepő, hiszen korábban felszólalt az ilyen tárgyiasítás ellen. A 28 éves Sydney Sweeney nagy port kavart, miután bemutatták a sorozat új évadját.

A rajongók már korábban is megjegyezték, hogy mennyire más ez az évad, a széria az előző két szezonjához képest. De Sweeney karaktere az, ami a legtöbb kritikát kapta. Cassie karaktere nem dolgozik, de plusz pénz reményében kitalál valami mást, és a felnőtt tartalmakhoz nyúl. Ez a lépés rajongók millióit döbbentette meg, mert ezáltal különféle perverziókba kényszerítik bele a színésznőt.

Sydney Sweeney elárulta, hogy karrierjét évek óta a külseje határozza meg. 

Meg tudná valaki mondani Sydney Sweeney-nek, hogy nem kell minden szerepének szexuálisnak lennie?

- idézi az egyik felszólalót a Daily Star.

Sokan osztották a véleményét, miszerint a színésznő megragad minden alkalmat, hogy szexuálisan legyen ábrázolva. Sydney Sweeney-t sem kell félteni, rögtön reagált is ezekre a vádakra, miszerint egy rejtett stigma övezi, azokat a színésznőket, akik hajlandóak levetkőzni a képernyőn.

Amikor egy srác szexjelenetet csinál, vagy megmutatja a testét, akkor idíjakat nyer és dicséretet kap. De abban a pillanatban, amikor egy lány teszi ezt, az teljesen más

- nyilatkozta 2022-ben az Independent-nek.

Hozzátette, hogy nagyon büszke a munkájára az Eufória sorozatban, de bevallotta, hogy másképp tekintenek rá az emberek, vannak ugyanis, akik azt hiszik, tárgyiasíthatják a munkája miatt.

 

