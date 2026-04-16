Rá se lehet ismerni: kigyúrta magát az egykori Spice Girl

Sporty Spice új külsejével akár a következő Gladiátor is lehetne. A Spice Girls egykori tagja, Mel C rajongóinak is azt üzeni, hogy „készüljenek fel az izzadásra” új szólóalbuma május 1-jei megjelenése előtt.

A Spice Girls 1997-ben, karrierjük elején. Mel C (jobb szélen) bizony rengeteget változott! Fotó: AFP

Lehet, hogy nem lepődünk meg Melanie Chisholm átalakulásán, hiszen mégis csak Sporty Spice volt a beceneve, de azért ez a látvány még a legelvakultabb rajongóit is ledöbbentette. Az énekesnő Instagramon közzé tett videójáról mintha egy profi testépítő, és nem egy táncos-énekesnő tekintene vissza ránk.

A megosztott videóban Mel C számos pózt mutat be, amelyeken hihetetlenül tónusos izmait teljes potenciáljukat kihasználva mutatja meg. Úgy tűnik, Sporty Spice a testmozgást tette meg új albumának, a Sweatnek a témájává. Az egyik rajongó ezt írta: „Hű, de jó formában vagy az első videóban!. Alig várom az albumot.” Egy másik hozzátette: „Készen álltam! A legjobb korszak, Istenem!” Egy harmadik pedig azt mondta, hogy Mel egy istennő.

Hogyan gyúrta ki magát a Spice Girls egykori tagja?

Az énekesnő korábban már meg is osztotta titkát, pontosabban edzésprogramjának egyes részeit. Az Instagramra posztolt egy videómontázst magáról az edzőteremben, amelyen húzódzkodások, csípőlökések és nehéz súlyokkal végzett felhúzások is láthatók - írja a Mirror.