BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Végre túl vagyunk a nehezén" – Így van most SMA Zsombika!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:02
Hétéves, tele mosollyal és kíváncsisággal, de az élete nem mindig könnyű: Zsombika nap mint nap küzd a ritka, SMA nevű izomsorvadással. A kisfiú édesanyja, Szabina nyíltan mesélt a legfrissebb Zolgensma kontrollról – és arról, mi vár még rájuk a jövőben!

Egy hétéves kisfiú, akinek arcáról állandóan a mosoly sugárzik, és aki tele van kíváncsisággal a világ iránt. Zsombika ugyanakkor nap mint nap megküzd az SMA nevű ritka izomsorvadással. Mégsem a betegsége jut eszünkbe róla, hanem egy apró, rendkívül bátor harcos képe, aki kitartóan, lépésről lépésre halad előre. Most a Zolgensma kontrollokon is túljutott a kisfiú!

SMA Zsombi minden nap apró, de hatalmas lépéseket tesz előre – bátorsága példa mindannyiunk számára. (Fotó: Olvasói)

Így küzd SMA Zsombika - egyre okosabb és ügyesebb!

Nagyon sokan összefogtak Zsombikáért és azért, hogy megkaphassa a dubai génterápiát, amit két éve sikerült megszereznie. Ez a terápia az SMA-s gyerekek történeteiben is híres, ma már sokan ismerik a Zolgensma nevét – a „világ legdrágább gyógyszerét”, amely egy intravénás infúzióval, egyszeri kezelésként pótolja azt a hibás gént, amely az izmok sorvadásáért felelős. A kis Zsombika is megkapta a terápiát, ami az élete megmentésében és a fejlődésben is hatalmas előrelépést jelentett.

Végre túl vagyunk a Zolgensma kontrollokon, és vannak jó hírek és rosszabbak is. De mindegyik hasznos, mert tudjuk, merre tovább!

– osztotta meg Szabina a jó hírt, hogy Zsombi vérértékei rendben vannak.

Ez különösen fontos, hiszen a Prolia gyógyszer szedése mellett előfordulhatnak komoly problémák. Jó hír az is, hogy a Prolia nagyon jól hat a csontritkulásra.

Olyannyira, hogy lehet, elég lesz csak félévente kapnia a kezelést. És a légzés is javult

- teszi hozzá az anyuka. 

A nyelés területén továbbra is nehézségek jelentkeznek: Zsombi gégéje nem emelkedik megfelelő mértékben, emiatt az étkezés bizonytalanná válik, és a darabosabb ételektől is tart. A probléma hátterében feltehetően a döntött testhelyzetben történő etetés áll, ugyanakkor biztató, hogy célzott nyelési gyakorlatokkal a jövőben javulás érhető el.

A mozgásos vizsgálatok eredményei vegyes képet mutatnak. Bár Zsombi fejlődése érzékelhető, a kontraktúrák és a gerincferdülés korlátozzák az előrehaladását. Emiatt a család célja, hogy mielőbb megkezdjék a duálterápiát.

Zsombika nemcsak túlél, hanem él, fejlődik és mosolyog. Sokszor bántják az interneten, de mi tudjuk, milyen okos és ügyes. Nem kell szavaló bajnoknak lennie, számol 100-ig, fejben összead 10 alatt – hatévesen ez csodálatos teljesítmény. Mi mindig ott leszünk mellette, hogy egyszer önálló életet élhessen.

- zárja gondolatait Szabina a kis harcos Zsombika kapcsán.

Zsombika története nemcsak a betegségről szól, hanem a szeretetről, a kitartásról és a mindennapi csodákról, amelyeket egy kisfiú mosolya és bátorsága képes adni.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:



 

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
