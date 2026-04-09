Véget ért Johnny Depp filmes száműzetése! Ian McKellen imád vele forgatni: "Odavagyok tőle!"

Johnny Depp talán visszatérhet végre az élők sorába. 8 év mellőzöttség és kihagyás után a Karib-tenger kalózai sztárja ismét forgat, nem is akárkivel. Ian McKellen mellett játszik legújabb filmjében, Magneto pedig csak szuperlatívuszokban tud nyilatkozni kollégájáról.

Johnny Depp nagy visszatérése

Johnny Depp nem a legjobb időszakát tudhatja a háta mögött. A színész az elmúlt 8 évben inkább zenei karrierjét építgette a hollywoodi helyett, ami sajnálatos módon nem egészen a saját akaratából alakult így. A volt felesége, Amber Heard és közte hosszasan húzódó és bírósági tárgyalásokba torkolló sárdobálás következtében sorra szerződést bontottak vele egykori kenyéradói. A Disney kirakta a Karib-tenger kalózai franchise-ból, így a szám szerint 6. kalózos mozi sosem készült el. A Harry Potter-univerzumhoz tartozó Legendás állatok-trilógiából is távozni kényszerült, a 2018-as Grindelwald bűntettei című alkotásban játszhatta el utoljára Gellert Grindelwald karakterét. A négy évvel később érkező Dumbledore titkaiban már Mads Mikkelsen vette át a szerepet tőle. Elvétve azért készült vele egy-két film, például az amerikai-olasz koprodukciós A barbárokra várva című mozi, melyben egy kegyetlenkedő ezredest alakított, a Minamata, ami egy életrajzi ihletésű film Eugene W. Smith fotóriporterről, vagy a Jean du Barry – A szerető, melyben XV. Lajos francia király bőrébe bújt. Ebben az időszakban kivétel nélkül független, kis stúdiók alkotásaiban kapott csak szerepet, mind Hollywood, mind a streamingek elfordultak tőle. Egyedül a Dior divatcég nem hagyta cserben, a rendkívül népszerű Sauvage parfüm reklámjaiban továbbra is felbukkant.

Johnny Depp Ian McKellen új kedvence

Egy ideje egyre több hír kering Johnny Depp nagy visszatéréséről. Rebesgették, hogy tervben van a Karib-tenger kalózai 6. része, melyben ismét láthatjuk az utánozhatatlan Jack Sparrow szerepében, sőt, még Orlando Bloom is azt mondta, hogy visszatérne Will Turnerként. A Variety magazin információi szerint az orosz irodalom egyik legnagyobb mesterműve, A Mester és Margarita filmes adaptációja is szóba került, a Pénelope Cruzzal közös Day Drinker címen futó mozi pedig már az utómunka fázisában van. Mindezek mellett az már egészen biztos, hogy egy újabb irodalmi klasszikust is életre kelt, ha minden igaz 2026 novemberében már láthatjuk is a Charles Dickens regénye alapján készült Karácsonyi énekben Ebenezer Scrooge szerepében. Ebben a filmben játszik mellette Sir Ian McKellen, aki nem igazán tudja kontrollálni a száját, ha forgatási sztorikról van szó, legutóbb például a Bosszúállók folytatását kotyogta ki a kamerák előtt, persze véletlenül. Ezúttal kollégájáról, Johnny Deppről alkotott véleményét nem tudta magában tartani az örök Gandalf.