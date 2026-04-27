Családja körében megpihent: legyőzte a gyilkos kór a 49 éves énekesnőt

Kim 'Busty Beatz' Bowers mellrákkal vívott küzdelme után hunyt el. A brisbane-i zenész, akit leginkább díjnyertes, Hot Brown Honey című színházi előadásáról ismernek, csütörtökön, családja és barátai körében, 49 éves korában elhunyt.

Fotó: freepik.com

„A méhkirálynőnk, @bustybeatz tegnap este az ősök felé sétált, családtagok és barátok körében, ölelésekben, virágokban és könnyekben bújva” – jelentették be a Hot Brown Honey társigazgatói egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben.

„Vezető, rendíthetetlen nővér, mentor, olyan dallamok, szívritmusok és szavak teremtője, amelyek arra késztettek minket, hogy kiálljunk és meghallgassuk őket” – folytatták.

„Tudom, hogy továbbra is gyönyörű művészetet fogunk alkotni együtt az álomvilágból, tele örömmel és szemtelenséggel, radikális, heves szeretettel építve, és a rendszereknek mutogatva. De most, Királynő, aludj jól, pihenj.”

„A család zártkörű szertartást tart, de nyugodtan szánjatok egy percet arra, hogy megkérjétek az őseiteket, hogy tartsák a mieinkkel együtt a karjukban.”

Bowersnél 2022 végén agresszív tripla-negatív emlőrákot diagnosztizáltak.