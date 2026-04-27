KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Családja körében megpihent: legyőzte a gyilkos kór a 49 éves énekesnőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 16:15
Négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála mellrákot.

Kim 'Busty Beatz' Bowers mellrákkal vívott küzdelme után hunyt el. A brisbane-i  zenész, akit leginkább díjnyertes, Hot Brown Honey című színházi előadásáról ismernek, csütörtökön, családja és barátai körében, 49 éves korában elhunyt. 

Fotó: freepik.com

„A méhkirálynőnk, @bustybeatz tegnap este az ősök felé sétált, családtagok és barátok körében, ölelésekben, virágokban és könnyekben bújva” – jelentették be a Hot Brown Honey társigazgatói egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben. 

„Vezető, rendíthetetlen nővér, mentor, olyan dallamok, szívritmusok és szavak teremtője, amelyek arra késztettek minket, hogy kiálljunk és meghallgassuk őket” – folytatták. 

„Tudom, hogy továbbra is gyönyörű művészetet fogunk alkotni együtt az álomvilágból, tele örömmel és szemtelenséggel, radikális, heves szeretettel építve, és a rendszereknek mutogatva. De most, Királynő, aludj jól, pihenj.”

„A család zártkörű szertartást tart, de nyugodtan szánjatok egy percet arra, hogy megkérjétek az őseiteket, hogy tartsák a mieinkkel együtt a karjukban.”

Bowersnél 2022 végén agresszív tripla-negatív emlőrákot diagnosztizáltak. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu