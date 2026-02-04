Fantasztikus hír érkezett: nem hiszed el, melyik világsztár lép fel hamarosan hazánkban!

Kiefer Sutherland ismét kilép a filmvászonról, nyakába veszi a gitárját és visszatér Európába élő műsorával: a brit-kanadai színész sztár április 28-án Budapesten, az A38 hajón is fellép.
Mostani turnéjának címe Love Will Bring You Home. Idei európai és egyesült királyságbeli koncertsorozata számos olyan várost érint, ahol korábban még nem lépett fel; Budapest harminchárom másik város mellett került fel a turnéállomások közé - közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel.
Kiefer Sutherland eddig három albumot készített, a mostani koncertkörút negyedik lemeze, a várhatóan februárban érkező Grey megjelenéséhez kapcsolódik.
A Golden Globe- és kétszeres Primetime Emmy-díjas brit születésű, 59 éves kanadai színész eddig egyszer lépett fel Magyarországon, 2023-ban Szolnokon.
Koncertjei nemcsak bensőségesek, mélyek és őszinték, hanem szórakoztatóak is, a koncertlátogatók erőteljes zenével és történetmeséléssel teli estére számíthatnak. Fellépései során előkerülnek Sutherland történetei életéről és pályafutásáról, valamint azokról az élményekről, amelyek dalait inspirálják. Előadásai az intimebb akusztikus pillanatokat ötvözik a lendületes zenekari hangszereléssel.
Kiefer Sutherland Donald Sutherland és Shirley Douglas kanadai színészházaspár gyermekeként született 1966-ban. Színészként legnagyobb sikerét a Fox által gyártott 24 című akciósorozat főszereplőjeként, Jack Bauerként aratta 2001 és 2010 között. Szerepelt mások mellett az Állj mellém! (1986), Az elveszett fiúk (1987), A Vadnyugat fiai (1988), az Egy becsületbeli ügy (1992), A három testőr (1993), a Dark City (1998) és az Egyenesen át (2017) című filmben.
