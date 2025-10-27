BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Az orvosok 14 alkalommal nem vették észre a rákos megbetegedésemet”

Tony Hudgell
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 06:30
Számos nehézségen kerekedett felül az édesanya. Most azonban olyan harcot kell vívnia, amit nem nyerhet meg: halálos rákkal küzd.

Az angol Paula Hudgell hozzászokott a küzdelmekhez: biztonságos és boldog otthont teremtett örökbefogadott fiának, Tonynak, akit szülei olyan súlyosan bántalmaztak, hogy mindkét lábát amputálni kellett. Paula harcolt a fiáról elnevezett Tony-törvény életbe léptetéséért is, amely szigorította a gyermekbántalmazás büntetéseit Nagy-Britanniában. Az 58 éves Paula azonban most halálos rákkal küzd.

Paula Hudgell halálos rákbetegséggel küzd
Paula Hudgell halálos rákbetegséggel küzd Fotó: Gareth Fuller

14-szer tévesen diagnosztizálták: most halálos rákkal küzd az anya

Paula Hudgell a IV., végső stádiumú rákdiagnózis után elárulta, hogy orvosai 14-szer tévesen diagnosztizálták, és négy évbe telt, mire felismerték a betegséget. Azonban a legnagyobb aggodalma a családja, köztük Tony, és a többi gyermeke, valamint férje, Mark, akiknek a mentális egészségét a prognózis leginkább érinti.

Paula először 50 évesen fordult háziorvoshoz hasmenés és székrekedés miatt, de IBS-t állapítottak meg, és hazaküldték. A diagnózis után átnézve a jegyzeteit, rájött, hogy 14-szer fordult háziorvoshoz, de mindig diétás tanácsokka vagy savlekötő felírásával küldték haza, esetleg menopauzával magyarázták a tüneteit.

Egy helyettesítő háziorvos végül székletvizsgálatot kért, ami kimutatta a rákot. A rákos markerek az égbe szöktek, és két héttel később vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, súlyosbítva azzal, hogy a daganat átnőtte a bélfalat, ami akár tíz éve is nőhetett.

Egy kritikus, hatórás műtét, majd a kemoterápia sikeres volt, de a bél kétszer elzáródott, emiatt újabb műtétre volt szükség. A kezelés ideiglenes sztomát is tartalmazott, majd 2024 júniusában újabb szövődmény, szepszis jelentkezett, és sürgősségi műtétre volt szükség. Eközben férje, Mark prosztatarákot kapott, szerencsére a kezelés az ő esetében is sikeres volt, és idén rákmentesnek nyilvánították. Paula ekkor kapta a hírt: ő is rákmentes lett.

Minden háromhavonta szkennelik a bal tüdőjén lévő csomó miatt, és júniusban derült ki, hogy a rákja visszatért, erőteljesen - írja a Mirror.

Leültettük Tonyt, és elmondtuk, hogy anyu rákja visszatért, és sokkal több kezelésre lesz szükség. A kórházi látogatások már rutin részei az életének, így nem kérdőjelezte meg. Ő azt hiszi, hogy a borzalmas dolgokon át lehet menni, de mindig túléljük. Nem tudja, hogy én nem fogom túlélni, és nem is akarom, hogy tudja. Amíg lehet, titokban tartjuk

- nyilatkozta Paula.

 

