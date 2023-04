Újabb Harry Potter-baba érkezik, szenzációs bejelentést tett a sztár

2022. márciusában házasodott össze Bonnie Wright a párjával. A 32 éves színésznő, aki Ginny Weasley-t alakította a Harry Potter filmekben, most az Instagram oldalán osztotta meg az örömhírt.



"Andrew és én alig várjuk, hogy még ebben az évben találkozhassunk a babánkkal, és szülőkké válhassunk.

– fogalmazott a színésznő.



A héten ez már a második "Potter-baba". Mint arról a Bors is beszámolt, megszületett Erin Darke és Daniel Radcliffe első gyermeke. A pár a gólyahírről nem számolt be, ám hétfőn az apukát babakocsit tolva fotózták le New York utcáin.