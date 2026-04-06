Az in-ear kialakítású soundcore Liberty 5 továbbfejlesztett aktív zajszűrővel képes jelentősen csökkenteni a környezeti hangokat és a zavaró háttérbeszélgetéseket, így ideális választás azoknak, akik bár fizikailag nem tudnak, de mégis szeretnének eltávolodni a nyüzsgő város zajától. Az eszköz hatmikrofonos rendszerével, AI-alapú zajcsökkentéssel és az Adaptive ANC 3.0 technológiával segít megteremteni a nyugalmat vagy éppen fókuszban maradni bárhol, bármikor.
A soundcore Liberty 5 6,5 dB-lel jobb zajcsökkentést biztosít az emberi beszéd frekvenciatartományában (300 Hz–3 kHz) az előző generációs Liberty 4 NC-hez képest, így akár kétszeres hatékonysággal csökkenti a környezeti zajokat, mint elődje. Az előző generációs soundcore Liberty 4 az egyik legnépszerűbb soundcore fülhallgató, a soundcore Liberty 5 pedig a korábbi sikermodell új szintre emelt változata.
Az Adaptive ANC 3.0 algoritmus 0,3 másodpercenként alkalmazkodik a környezet legapróbb változásaihoz is, automatikusan érzékeli és elemzi a környezeti zajokat, majd ennek megfelelően optimalizálja a zajszűrést. A hat mikrofon (fülhallgatónként három-három) és a mesterséges intelligenciával támogatott algoritmus kiszűri a környezeti zajokat, így a beszédhangok kristálytisztán hallhatók, akárcsak egy személyes beszélgetés során. Az ANC-t manuálisan öt fokozatban lehet állítani, melyek között utazás mód beállítására is van lehetőség.
Az iparágban vezető Dolby Audio technológiával és testreszabható zenei, filmes és podcast módokkal a soundcore Liberty 5 élethű hangélményt nyújt, a zenék és a filmek nagyobb mélységet, teret kapnak. A 9,2 milliméteres gyapjúkompozit membránok tiszta és természetes hangzást biztosítanak.
A teljes funkcionalitás eléréséhez a soundcore alkalmazás szükséges, amely iOS és Android rendszeren is ingyenesen elérhető. Az alkalmazásban személyre szabhatók az érintésvezérlések (külön a jobb és bal oldalon), beállítható az automatikus kikapcsolás ideje, válthatók az ANC módok, valamint hangerőkorlát is megadható.
A Liberty 5 akár 12 órás lejátszási időt kínál egyetlen töltéssel, a töltőtokkal együtt pedig akár 48 órát (bekapcsolt ANC mellett 8 óra / 32 óra). A gyorstöltésnek köszönhetően már 10 perc töltéssel akár 5 órányi használat is elérhető. A fülhallgató IP55, azaz por- és fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik, így sportolás közben is ideális választás lehet.
A készülék támogatja a vezeték nélküli töltést, a vezetékes töltéshez USB-A–USB-C töltőkábel jár, a kényelemhez pedig XXS, XS, S, M, L, valamint XL méretű szilikon harangok.
A soundcore Liberty 5 bruttó promóciós ára 19% kedvezménnyel: 31 875 Ft. (Eredeti javasolt bruttó fogyasztói ár: 39 496 Ft) Az Anker Innovations tavaszi promóciója keretében számos termék kedvezményes áron érhető el április 8-ig.
A készülék fekete, fehér, sötétkék és barack színben érhető el az egyes kiskereskedőknél.
