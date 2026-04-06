Orbán Viktor bejelentette: „Készültségben”

A Török Áramlat gázvezeték szlovák oldalon szabotázs sújtotta. Azóta pedig nemcsak a szlovák, de a magyar katonák is fokozott erővel védelmezik a gázvezetéket.

Húsvéthétfőn Orbán Viktor a kora reggeli órákban a helyszínre utazott, ahol egy sajtótájékoztatót is tartott, valamint elbeszélgetett a katonokkal és a létesítményt is ellenőrizte. Most pedig nemrég erről exkluzív fotókat is megosztott a látogatásáról.

Készültségben. Ellenőrzés a kiskundorozsmai gázvezetéknél.

- írta frissen megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.



