Orbán Viktor bejelentette: „Készültségben”

A Török Áramlat gázvezeték szlovák oldalon szabotázs sújtotta. Azóta pedig nemcsak a szlovák, de a magyar katonák is fokozott erővel védelmezik a gázvezetéket.
Húsvéthétfőn Orbán Viktor a kora reggeli órákban a helyszínre utazott, ahol egy sajtótájékoztatót is tartott, valamint elbeszélgetett a katonokkal és a létesítményt is ellenőrizte. Most pedig nemrég erről exkluzív fotókat is megosztott a látogatásáról.
Készültségben. Ellenőrzés a kiskundorozsmai gázvezetéknél.
- írta frissen megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.