Gordon Ramsay kitálalt: Ezt az egy dolgot bánta meg keservesen a tévés karrierje során

Gordon Ramsay-ről sokan azt gondolják, hogy ő az ember, akinek soha nem remeg meg a hangja, és akinek az önbizalma még a legmagasabb Michelin-csillagnál is fényesebben ragyog. Aztán jött a Hotel Hell című műsor, és vele együtt egy olyan jelenet, ami után még nézők is csak pislogtak. A 59 éves családapa ugyanis egy szállodai szoba zuhanyzójában mutatta meg mindazt, amit addig csak a felesége láthatott.
A botrányos eset a kaliforniai Murphys Hotelben történt, ahol Ramsay-nek annyira elege lett a koszból és a bűzből, hogy úgy döntött, muszáj lemosnia magáról a koszt. A kamerák pedig nem álltak meg az ajtóban: végigvették, ahogy a sztárszakács megszabadul a boxeralsójától, és anyaszült meztelenül belép a zuhanyfülkébe. Bár a homályos üveg valamennyit takart, a tévénézők milliméterre pontosan láthatták a séf fenekét.
Ramsay évekkel később a Digital Spy-nak és a Sunnak is bevallotta: bár a műsor nézettségének jót tett, ő maga mélységesen megbánta a villantást.
Egy dolgot bánok csak: hogy kipakoltam a seggemet a zuhany alatt
– ismerte el őszintén a sztárszakács.
A séf elmondta, hogy a titkos felvételek miatt úgy kellett viselkednie, mint bármelyik átlagembernek reggel, de a végeredményt látva már nem volt olyan büszke magára.
Tudom, sajnálom
– tette hozzá röviden, szinte szabadkozva a tőle szokatlan stílusban.
A bűnbánat mögött egyébként komolyabb okok is meghúzódhatnak. Ramsay korábban a LADbible-nek elárulta, hogy volt idő, amikor egyáltalán nem volt elégedett a külsejével. Sőt, saját magát nevezte egy „dagadt sz*rnak”, mielőtt nyilvánosan megszégyenült volna a súlya miatt, ami végül arra sarkallta, hogy kőkeményen formába hozza magát. Úgy látszik, hiába a kockás has és a világhír, a zuhanyzós baki még az ő gyomrát is megfekszi.
