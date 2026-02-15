Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
„Ne feledd, honnan jöttél” – Gordon Ramsay szavai után Brookyn Beckham vele is megszakított minden kapcsolatot

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 18:25
Úgy tűnik, a fiatal Beckham nem bírja a kritikákat. Pedig Gordon Ramsay csak jót akart...
Brooklyn Beckham a családja után most jó barátját, Gordon Ramsay-t tiltotta ki az életéből a sztárséf nyilatkozata után.

Brooklyn Beckham ezúttal Gordon Ramsay-t tiltotta le
Fotó: Forrás: Getty Images via AFP/Leon Bennett

Mivel verte ki a biztosítékot Gordon Ramsay?

Ramsay a The Sunnak adott interjújában elárulta, hogy a történtek ellenére még mindig jó barátja David Beckhamnek és fiának: még a családi viszály közepette is tartja a kapcsolatot mindkét oldallal. A sztárséf, aki szárnyai alá vette a fiatal tanoncot, megdicsérte annak hihetetlen szívét, de elmondta, hogy veszéllyel jár, ha elfelejti, honnan jött.

Az interjú után pár nappal Brooklyn kikövette Ramsay-t a közösségi oldalakról, pontosan úgy, ahogy családtagjaival is tette. A szakács azonban nem viszonozta a lépést, és továbbra is követi a 26 éves fiatalt.

Egy forrás elmondta:

Brooklyn és Nicola egyértelműen semmilyen kritikát nem akarnak hallani, egyszerűen csak nem akarnak negatív visszajelzéseket magukról.

A Beckham és a Ramsay család régóta szoros kapcsolatot ápol, Brooklyn pedig Gordon 26 éves fiával, Jackkel együtt nőtt fel. Elmondások szerint a szakács a 14 éves Harper Seven keresztapja is.

Ramsay a Beckham családról is megnyílt: elmondta, hogy Victoria Beckham fel van háborodva, és ő tudja, mennyire szeretik szülei a fiatalt.

Kétségbeesetten próbálja megtalálni a saját útját, és ezt tiszteletben tartom. Ez nagyon jó dolog, de ne feledd, honnan jöttél

- mondta az interjúban.

Hozzátette, csak azt szeretné, ha Brooklyn egy pillanatra tényleg elgondolkozna, mert egy nap az  anyja és az apja már nem lesz vele, és akkor nem fog tudni semmit sem tenni.

Az idő lesz a legjobb gyógyír, és David mindenképpen helyre fogja hozni ezt a kapcsolatot.

 

