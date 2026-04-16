Örülhetnek a rajongók: Budapest utcáin látták Eddie Redmayne-t

Hazánkban forgat sokak kedvenc sztárja, Eddie Redmayne. Az Oscar-díjas színészt márciusban a belvárosban látták, ahol a Rákóczi tér melletti Csiga Café és környéke alakult át teljesen a moldovai Kisinyovvá a forgatás kedvéért. Eddie Redmayne ugyanis A sakál napja című SkyShowtime sorozat második évadát forgatja, és akit a minap ismét Budapest utcáin láttak.

Ismét Budapesten szúrták ki Eddie Redmayne-t / Fotó: Heyday Films

A sztárt ekkor a Bazilika környékén vették észre: a TikTokon közzétett klip alatti kommentszekcióban azt jelezték, jelenleg a Király utcánál zajlik a forgatás. A rajongók mindenesetre nagyon megörültek, hogy kedvenc színészük továbbra is hazánkban tartózkodik: többen jelezték, hogy már rohannak is a helyszínre, hátha szerencséjük lesz és sikerült összefutniuk vele élőben.

