Szívszorító látvány: ilyen állapotban van Harkányi Endre sírja

Harkányi Endre halála mélyen megrázta mindazokat, akik ismerték munkásságát vagy akár csak egyetlen előadásban, filmben találkoztak vele. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész évtizedeken keresztül egyet jelentett a tehetséggel, a szakmai alázattal és azzal a különleges emberi kisugárzással, amely generációk számára tette szerethetővé.

Harkányi Endre sírja sötét márványból készült. Érdekesség, hogy halálának évszáma nem került fel a kőre. Nem tudni, miért (Fotó: Török Gergely Ádám)

Harkányi Endre sírja a béke szigete

A művész pályafutása rendkívül gazdag volt. 1934-ben született Budapesten egy zsidó családban, ahol már egészen fiatalon megtapasztalta a veszteséget: édesanyját a deportálások során vesztette el, édesapja pedig az ukrajnai munkaszolgálatból hazatérve halt meg. 10 évesen egy csillagos házban élte túl a holokausztot. Nehéz gyermekkora ellenére kivételes tehetsége már korán megmutatkozott: 13 évesen szerepet kapott Radványi Géza legendás filmjében, a "Valahol Európában”" című alkotásban, ebben hangzott el a "Könyörgöm, akasszuk fel!"- című legendás mondta is. Számtalan színpadi és filmes alakítás fűződik a nevéhez, miközben jellegzetes hangjának köszönhetően szinkronszínészként is maradandót alkotott. Kollégái gyakran emlegették kivételes humorérzékét, emberségét és azt a szakmai elhivatottságot, amely egész életét végigkísérte.

Harkányi Endre fiatalon veszítette el a szüleit, nehéz gyerekkora volt (Fotó: Soós Lajos)

Az utolsó években egészségi problémákkal küzdött és egy otthoni baleset következtében combnyaktörést szenvedett, amely jelentősen megnehezítette mindennapjait. Bár sokan reménykedtek a felépülésében, szervezete végül nem tudta leküzdeni a megpróbáltatásokat. Halálhírének nyilvánosságra kerülése után az ország minden részéről érkeztek a részvétnyilvánítások. Művésztársak, pályatársak és rajongók egyaránt megható sorokban emlékeztek meg róla. A színművész távol a világ zajától, a Kozma utcai izraelita temetőben nyugszik, bátyja, Harkányi Jenő mellett. Sírja egy gyönyörű, sötétbarna márványból készült emlékhely lett.

Harkányi Endre bátyja, Jenő mellett nyugszik a Kozma utcai izraelita temetőben (Fotó: Török Gergely Ádám)

Harkányi Endre temetése szűk körben zajlott

A család a csendes búcsú mellett döntött, távol a nyilvánosság figyelmétől, ami jól tükrözte azt a méltóságot, amely az egész életét jellemezte. A művész tavaly februárban halt meg, temetését néhány nappal később tartották. Bár Harkányi Endre több mint egy éve nincs közöttünk, alakításai tovább élnek a filmfelvételeken, a színházi emlékekben. Munkássága a magyar kultúra maradandó része marad, emléke pedig még hosszú időn át elkíséri mindazokat, akik valaha látták őt a színpadon vagy a vásznon.