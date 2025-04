Az Oscar-díj történetének 5 vérlázító lopása

Megint a reformáció útjára tér az amerikai filmakadémia. Azok után, hogy új Oscar-kategóriákat vezettek be, a már meglévő kategóriák szavazási rendszerébe is belenyúltak. Ugyanis ezentúl már csak az szavazhat az Akadémia tagjai közül, aki az adott kategória összes jelöltjét megtekintette. Noha azt gondolhatnánk, hogy ennek eddig is evidensnek kellett volna lennie, mégsem volt így, és ez vezethetett ahhoz, hogy az Oscar-díj történetében több alkalommal is kérdőjeles, vagy egyenesen botrányos döntést hoztak a szavazók. Ezek közül az esetek közül szedtük össze azt az ötöt a színészek és színésznők kategóriáiból, melyek a legnagyobb felháborodást keltették a mozifanatikusok körében.

1. Michael Keaton

Az egykori Batman győzelméhez minden megvolt. Kiváló rendezés, remek szkript, olyan nagyszerű színésztársak mint a listán szintén helyet érdemlő Edward Norton vagy az erotikát Covidra váltó Emma Stone, és természetesen a saját maga rendkívüli alakítása, melyhez a saját életéből is meríthetett az elfeledett színművészt megformáló Michael Keaton. Azonban hiába volt meg a tökéletes recept a Birdmannel, mégsem volt elég a végső győzelemhez. A babérokat Keaton helyett nagy meglepetésre a Stephen Hawking kalandos életútját a Mindenség elméletében felelevenítő Eddie Redmayne tudta learatni.

2. Mickey Rourke

Mai napig az Oscar történetének egyik legnagyobb, vagy talán egyenesen a legnagyobb „rablásaként” emlegetik Mickey Rourke vereségét a 2009-es gálán. Az egykori szépfiú A pankrátor című könnyfacsaró drámájával megkoronázta karrierjét, és mindenki biztos volt benne, hogy az aranyszobrocska az ő kezei közé fog vándorolni. A Sean Penn-rajongókon kívül így a teljes filmkedvelő közösséget meglepte az Akadémia döntése, mikor a Milk főszereplőjének ítélte oda az elismerést Rourke helyett, aki utána nem is tudott visszakapaszkodni ebbe a magasságokba.

3. Ellen Burstyn

Darren Aronofsky lélektépő, drogprevenciós drámájának, a Rekviem egy álomért-nek a sikere sok összetevőből áll össze. Ezek közé tartozik Ellen Burstyn csontig hatoló fájdalommal felérő alakítása, akinek már egyetlen tekintete is megérdemelte volna az Oscar-díjat. A 2001-es gáláról azonban mégis Julia Roberts távozhatott az aranyszoborral, aki az Erin Brokovich – Zűrös természetben nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Azonban sovány vigasz Burstyn számára, hogy a lista többi tagjaival ellentétben ő már rendelkezett egy Oscar-díjjal, melyet 1975-ben vihetett haza.