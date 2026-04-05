Chris Pratt sokkoló hírt osztott meg: a Jurassic World ikonikus helyszíne megsemmisült

Chris Pratt új filmje népszerűsítése közben egy sokkoló bejelentést tett: a Jurassic-filmek egyik ikonikus helyszíne teljesen megsemmisült. A Jurassic World Owen Grady-jének kunyhóját egy hatalmas vihar pusztította el Hawaii-on.

Chris Pratt új filmje – a Super Mario Galaxis: A film – népszerűsítése közben sokkoló hírt osztott meg a Jurassic World egyik legismertebb díszletéről. A színész karakterének, Owen Grady-nek a kunyhója – amely a film egyik központi helyszíne volt – egy hatalmas vihar következtében megsemmisült. A beszámolók szerint egy kidőlt fa zuhant az épületre, amely gyakorlatilag teljesen elpusztította azt. Chris Pratt elmondása alapján egy barátjától értesült a tragikus hírről, aki a forgatási helyszínként is szolgáló ranch-on él.

Most kaptam egy SMS-t a barátomtól, Jason Morgantől, aki ezen a tanyán él, és tegnap vihar volt, és ez a fa ráesett erre.

A megsemmisült díszlet a hawaii Kualoa Ranch területén állt, amely a Jurassic World-filmek egyik legismertebb forgatási helyszíne. Itt készültek már az eredeti filmek jelenetei is, így a mostani pusztítás nemcsak egy újabb produkciót, hanem az egész Jurassic Park örökséget is érinti. A ranch különleges túrákat is szervezett a helyszínre, ahol a látogatók testközelből tekinthették meg a legendás díszleteket. Most azonban ezek egy része örökre eltűnt.

Jason Momoa családjával együtt menekült el a szigetről

A vihar miatt több sztár is elmenekült a szigetről

A háttérben egy rendkívül súlyos természeti katasztrófa áll. Hawaii szigeteit 2026 márciusában egymást követő, úgynevezett Kona-viharok sújtották, amelyek extrém mennyiségű csapadékot és orkánerejű szeleket hoztak. A jelentések szerint a viharok rekordmennyiségű esőt zúdítottak a térségre alig két hét alatt, ami hatalmas áradásokat és földcsuszamlásokat okozott. A károk nemcsak filmes helyszíneket érintettek: egész régiók kerültek víz alá, és a helyreállítás költségei meghaladják az egymilliárd dollárt. A viharok miatt több hírességnek is el kellett hagynia otthonát: Jason Momoa családjával együtt evakuált a szigetről.