Fogják magukat és az űrbe repülnek — Óriásit durrant az új Super Mario mozi előzetese

Az első Super Mario film kockázatos lépésnek tűnt, több szempontból is. Az egyik ilyen, hogy az alapja pont az a videójáték, amit nem lehetett túlgondolni: a régi meséket megidézve a sárkányszerű Bowser elrabolja Peach hercegnőt, akinek megmentésére az olasz vízvezeték-szerelő, Mario indul útnak. Kreatívnak kell lenni ahhoz, hogy ebből egy érdekes történetet hozzon ki valaki. A másik pedig, hogy ugyanaz az Illumination Studios csinálta, akik a végtelenül idétlen minyonokat szabadították az emberiségre. Azt viszont tudtuk, hogy kemény stábot állítottak össze Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black és Anya Taylor-Joy személyében, valamint hogy a Nintendo felügyeli a projektet, akik kiemelten kezelik saját kabalájuk makulátlan imázsának fenntartását. Így lett végül az egyik legjobb videójáték alapján készült filmadaptáció.
A Nintendo tehát mindent megtett a megfelelő adaptációért, olyannyira hogy egy stáblistás jelenetben is utaltak a folytatásra. Ebben egy Yoshi tojást láthatunk, ami megtöredezik és még egy hangeffekt erejére a hangját is hallottuk. Immár nem sokáig kell várni a folytatásra, hiszen várhatóan jövő áprilisban érkezik a mozikba. Viszont addig se maradunk tartalom nélkül, ugyanis a napokban egy új előzetes érkezett az ambíciózus projekthez.
Az előzetestől libabőrözhet az, aki rajongója az adott videójáték franchise-nak. Ahogy a címe is utal rá, a film a 2007-es Super Mario Galaxy alapjaiból inspirálódott. Láthatóak benne a fantáziadús csillaghullós jelenetek, űrutazós témák és stilizált mikrobolygók, amelyeket minden bizonnyal sorra felfedeznek hőseink. Feltűnik még Bowser Jr., a sárkánylény fia aki apjának a megmentésére siet egy fegyverrel, amelynek designja a Super Mario Sunshine témájára emlékeztet.
Végül, de nem utolsósorban megjelenik a Galaxy játékok visszatérő karaktere, az erőteljes Rosalina hercegnő, aki eddig talán a legmélyebb háttértörténetet kapta a játékokban és minden bizonnyal központi szerepe lesz az intergalaktikus kalandozásban. Az előzetes megerősíti a bizalmat, hogy a film érdembeli folytatása lesz az eredeti történetnek.
Volt rá példa, hogy a Mario világát igyekeztek live action köntösbe bújtatni és mint olyan, látványosan meg is bukott. Ebben a vidám, színes világ helyett egy indokolatlanul sötét, poszt-apokaliptikus, cyberpunk hangulatú univerzumot láthatunk — kicsit a Szárnyas fejvadászra hajazva — ami teljesen eltért a rajongók elvárásaitól. Bob Hoskins és John Leguizamo alakította Mario és Luigi szerepét, Dennis Hopper pedig Bowsert. Mindez még jól is hangzana, de a furcsa díszletek, zavaros történet és a gyenge forgatókönyv miatt a film kritikai és anyagi bukás lett.
Bár a bemutatásakor szinte egyöntetűen negatív fogadtatásban részesült, az évek során kultikus darabbá emelkedett a maga bizarr, „annyira rossz, hogy már jó” jellegével, és ma már sokan nosztalgiával emlékeznek vissza rá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.