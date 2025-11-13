Fogják magukat és az űrbe repülnek — Óriásit durrant az új Super Mario mozi előzetese

Az első Super Mario film kockázatos lépésnek tűnt, több szempontból is. Az egyik ilyen, hogy az alapja pont az a videójáték, amit nem lehetett túlgondolni: a régi meséket megidézve a sárkányszerű Bowser elrabolja Peach hercegnőt, akinek megmentésére az olasz vízvezeték-szerelő, Mario indul útnak. Kreatívnak kell lenni ahhoz, hogy ebből egy érdekes történetet hozzon ki valaki. A másik pedig, hogy ugyanaz az Illumination Studios csinálta, akik a végtelenül idétlen minyonokat szabadították az emberiségre. Azt viszont tudtuk, hogy kemény stábot állítottak össze Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black és Anya Taylor-Joy személyében, valamint hogy a Nintendo felügyeli a projektet, akik kiemelten kezelik saját kabalájuk makulátlan imázsának fenntartását. Így lett végül az egyik legjobb videójáték alapján készült filmadaptáció.

A Super Mario játékok méltó adaptációt kaptak (Fotó: Nintendo via Bestimage)

Szinte biztos volt, hogy folytatni fogják a The Super Mario Bros. Movie-t

A Nintendo tehát mindent megtett a megfelelő adaptációért, olyannyira hogy egy stáblistás jelenetben is utaltak a folytatásra. Ebben egy Yoshi tojást láthatunk, ami megtöredezik és még egy hangeffekt erejére a hangját is hallottuk. Immár nem sokáig kell várni a folytatásra, hiszen várhatóan jövő áprilisban érkezik a mozikba. Viszont addig se maradunk tartalom nélkül, ugyanis a napokban egy új előzetes érkezett az ambíciózus projekthez.

Az előzetestől libabőrözhet az, aki rajongója az adott videójáték franchise-nak. Ahogy a címe is utal rá, a film a 2007-es Super Mario Galaxy alapjaiból inspirálódott. Láthatóak benne a fantáziadús csillaghullós jelenetek, űrutazós témák és stilizált mikrobolygók, amelyeket minden bizonnyal sorra felfedeznek hőseink. Feltűnik még Bowser Jr., a sárkánylény fia aki apjának a megmentésére siet egy fegyverrel, amelynek designja a Super Mario Sunshine témájára emlékeztet.

Végül, de nem utolsósorban megjelenik a Galaxy játékok visszatérő karaktere, az erőteljes Rosalina hercegnő, aki eddig talán a legmélyebb háttértörténetet kapta a játékokban és minden bizonnyal központi szerepe lesz az intergalaktikus kalandozásban. Az előzetes megerősíti a bizalmat, hogy a film érdembeli folytatása lesz az eredeti történetnek.