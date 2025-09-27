Közeleg Liam Payne halálának évfordulója, kisfiának őrült zaklatóval kellett szembenéznie

Közel egy évvel ezelőtt sokkolta a világot Liam Payne tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála. Mint ismert, a népszerű énekes 2024. október 16-án váratlanul hunyt el, miután kiesett harmadik emeleten lévő szobájának erkélyéről intoxikált és tudatmódosult állapotban. A tragédia sokakat mélyen érintett, főként családját és gyermekét Beart, valamint Bear édesanyját, Cheryl Tweedy-t, - ismertebb nevén Cheryl Cole-t - aki 2016 és 2018 között alkotott egy párt a One Direction egykori sztárjával, kisfiuk pedig 2017-ben született meg. A gyászra azonban nem volt idő, ugyanis az énekesnőnek egészen mással kellett szembenéznie: egy zaklatóval, akit most ítéltek el.

Október 16-án lesz egy éve, hogy elhunyt Liam Payne Fotó: Daniel DeSlover / Northfoto

Daniel Bannister egy év börtönbüntetésre ítélték Liam Payne fia és Cheryl zaklatásáért, aki gyakran az otthonuknál várt az anya-fia párosra és egyszer még a távolságtartási végzést is megszegte. Ez pedig hosszú hónapokon át rendkívül felzaklatta a Girls Aloud együttes énekesnőjét, akinek még Bear édesapjának elvesztését is fel kellett dolgoznia ezen időszak alatt.

Cheryl nagyon rossz állapotban volt. Az egész egy igazi rémálom volt, még a kapun sem mert kilépni. Nagyon megviselte őt és Beart is, és Liam elvesztése után ez volt az utolsó dolog, amire szüksége volt. Mindenki azt reméli, hogy most végre arra koncentrálhat, ami igazán fontos neki, és méltóképp emlékezhet meg Liam halálának évfordulójáról anélkül, hogy ez a szörnyű ügy nyomasztaná

- nyilatkozta egy bennfentes, kiemelve Cheryl annyira félt Bannistertől, hogy személyi testőröket fogadott maga és nyolcéves fia védelmére.

Liam Payne fia is félt a zaklatótól

Bannister a kisfiamat is megfélemlítette. Minden egyes visszatérése egyre nagyobb félelmet okozott bennünk. Ideges, feszült és aggodalommal teli voltam minden egyes alkalommal, amikor kinyitottam a házam ajtaját. Senkinek nem lenne szabad így éreznie

- olvasták fel a múlt heti tárgyaláson Cheryl áldozati nyilatkozatát, melyben kiemelte, egyetlen célja az volt mindig is, hogy megvédje Beart minden veszélytől.

Bear Cheryl egész világa, így most csak rá koncentrál

- közölte az ügy lezárását követően az énekesnő egy közeli ismerőse, írja a Mirror.