"Nem akarok nélküle lenni ebben a világban" – képtelen feldolgozni fia elvesztését, a kegyes halál mellett döntött az édesanya

Wendy Duffy azután, hogy elvesztette gyermekét, sosem tudta igazán összeszedni magát. Az anyuka most úgy döntött, eutanázia segítségével vet véget az életének Svájcban, hogy ismét fia mellett lehessen.

Miért döntött eutanázia mellett az anyuka?

A folyamat egy évig tartott, de a brit anyuka végül engedélyt kapott arra, hogy a Pegasos klinikán élje meg utolsó napjait. Bár Wendy fizikailag egészséges, az 56 éves nő fia, Marcus elvesztése óta terápián vett részt és antidepresszáns gyógyszereket szedett, de nem tudta feldolgozni a történteket. Marcus négy éve vesztette életét Wendy nappalijában: a 23 éves zenész megfulladt, és bár az anyukája kétségbeesetten próbálta megmenteni, sajnos nem járt sikerrel.

Az asszony egy interjúban elmondta, hogy megpróbált minden erejével az életbe kapaszkodni: elment terápiára, több tablettát is kipróbált, járt tanácsadónál, de semmi sem segített.

Azt mondta, bár nem magányos, nem tud tovább élni a fia nélkül:

Még mindig ülök éjszakánként, beszélgetek Marcusszal, megcsókolom a hamvai számára készített dobozt, és azt mondom: 'Jó éjszakát, napsugár!' Arra gondolok, hogy nem akarok nélküle lenni ebben a világban. Ilyen egyszerű.

Wendy jelenleg személyes vizsgálaton vesz részt egy pszichiáterrel a klinikán, hogy megerősítsék: épelméjű, és külső nyomás nélkül hozza meg a döntést, miszerint eldobja az életét.

Svájc egyike azon kevés országoknak, amelyek lehetővé teszik a betegek számára az asszisztált halált. A svájci büntető törvénykönyv szerint a következő kritériumoknak kell megfelelni:

Döntéshozatali képességgel kell rendelkezni.

Rendelkezési joggal kell bírni a saját haláluk felett.

Nem lehet önző indíték a halálra.

Nem kell svájci lakosnak lenni ahhoz, hogy valaki jogosult legyen az eutanáziára, ami azt jelenti, hogy más országok állampolgárai gyakran utaznak a közép-európai országba az eljárás miatt – írja a LadBible.