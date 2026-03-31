87 éves lett a legenda, el sem hiszed, hogy néz ki ma Terence Hill

Március 29-én ünnepelte 87. születésnapját a világ kedvenc kék szemű színésze, Terence Hill.

Március 29-én volt Terence Hill születésnapja: ez a fotó épp aznap készült a világsztárról Fotó: NurPhoto via AFP

Így lett Mario Girottiból a világsztár Terence Hill

Terence Hill pályafutása mesébe illő: már 12 évesen felfedezték, de a világhírt a Bud Spencerrel (Carlo Pedersoli) alkotott párosuk hozta meg. Bár már az 1959-es Hannibálban is szerepeltek közösen, a sorsfordító találkozás 1967-ben, az Isten megbocsát, én nem forgatásán történt meg – ekkor vette fel a Terence Hill nevet is.

A közös filmek hozták meg a sikert a pofonosztó párosnak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azóta generációk nőttek fel olyan klasszikusokon, mint az Az ördög jobb és bal keze, a Különben dühbe jövünk, az És megint dühbe jövünk vagy a Kincs, ami nincs. A rajongók világszerte remélik, hogy még sokáig láthatják az ikonikus mosolyt a képernyőn, hiszen Terence Hill nemcsak egy színész, hanem egy korszak szimbóluma is.