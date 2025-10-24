BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
44 évesen esett teherbe a híres énekesnő - rajongóit sokkolta a gólyahír

terhesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 20:50
énekesnőgólyahír
Paloma Faith ismét anya lesz! A 44 éves énekesnő váratlan bejelentéssel lepte meg rajongóit az Instagramon, ahol büszkén mutatta meg terhes pocakját.

A 44 éves brit énekesnő, Paloma Faith bejelentette, hogy várandós a harmadik gyermekével.

Meglepte a rajongókat az énekesnő gólyahíre.
Meglepte a rajongókat az énekesnő gólyahíre. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Megleptésként érte az énekesnő rajongóit a gólyahír

A The Traitors sztárja Instagramon mutatta meg terhes pocakját. A posztban kedvenc kutyusa mellett pózolt, miközben büszkén mutatta meg kerekedő hasát.

Váratlan fordulat, anya ismét anyáskodik.

- írta a posztjához.

A meglepetéshír után követői elárasztották gratuláló üzenetekkel.

Paloma idén év elején vállalta fel kapcsolatát új párjával, Stevie Thomasszal. A pár márciusban mutatkozott először együtt nyilvánosan, miután a birminghami zenei helyszín igazgatója elkísérte őt a Sony Brit Awards utáni partira a Londonban.

Az énekesnő korábban házas volt Leyman Lahcine-nel, akivel tíz évig élt kapcsolatban, mielőtt 2022-ben szakítottak. Az énekesnő később elismerte, hogy nehéz volt számára az egyedülálló anyaság a válás után.

A most születendő gyermek mellett Paloma 2016-ban és 2021-ben hozta világra első két gyermekét - írta a Mirror.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
