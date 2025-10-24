44 évesen esett teherbe a híres énekesnő - rajongóit sokkolta a gólyahír

A 44 éves brit énekesnő, Paloma Faith bejelentette, hogy várandós a harmadik gyermekével.

Meglepte a rajongókat az énekesnő gólyahíre. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Megleptésként érte az énekesnő rajongóit a gólyahír

A The Traitors sztárja Instagramon mutatta meg terhes pocakját. A posztban kedvenc kutyusa mellett pózolt, miközben büszkén mutatta meg kerekedő hasát.

Váratlan fordulat, anya ismét anyáskodik.

- írta a posztjához.

A meglepetéshír után követői elárasztották gratuláló üzenetekkel.

Paloma idén év elején vállalta fel kapcsolatát új párjával, Stevie Thomasszal. A pár márciusban mutatkozott először együtt nyilvánosan, miután a birminghami zenei helyszín igazgatója elkísérte őt a Sony Brit Awards utáni partira a Londonban.

Az énekesnő korábban házas volt Leyman Lahcine-nel, akivel tíz évig élt kapcsolatban, mielőtt 2022-ben szakítottak. Az énekesnő később elismerte, hogy nehéz volt számára az egyedülálló anyaság a válás után.

A most születendő gyermek mellett Paloma 2016-ban és 2021-ben hozta világra első két gyermekét - írta a Mirror.