44 évesen esett teherbe a híres énekesnő - rajongóit sokkolta a gólyahír

A 44 éves brit énekesnő, Paloma Faith bejelentette, hogy várandós a harmadik gyermekével.
A The Traitors sztárja Instagramon mutatta meg terhes pocakját. A posztban kedvenc kutyusa mellett pózolt, miközben büszkén mutatta meg kerekedő hasát.
Váratlan fordulat, anya ismét anyáskodik.
- írta a posztjához.
A meglepetéshír után követői elárasztották gratuláló üzenetekkel.
Paloma idén év elején vállalta fel kapcsolatát új párjával, Stevie Thomasszal. A pár márciusban mutatkozott először együtt nyilvánosan, miután a birminghami zenei helyszín igazgatója elkísérte őt a Sony Brit Awards utáni partira a Londonban.
Az énekesnő korábban házas volt Leyman Lahcine-nel, akivel tíz évig élt kapcsolatban, mielőtt 2022-ben szakítottak. Az énekesnő később elismerte, hogy nehéz volt számára az egyedülálló anyaság a válás után.
A most születendő gyermek mellett Paloma 2016-ban és 2021-ben hozta világra első két gyermekét - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.