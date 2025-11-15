A beavatott-filmek sztárja ma ünnepli születésnapját – Shailene Woodley 34 éves lett

Shailene Woodley amerikai színésznő ma ünnepli 34. születésnapját. A fiatal színésznő főként a fiataloknak szóló regényadaptációk szerepeiből lehet ismerős, de játszott George Clooney mellett is. Íme Shailene Woodley legjobb alakításai.

Shailene Woodley a nagysikerű tinifilmekből lehet ismerős a nézőknek (Fotó: KGC-34/133373)

Shailene Woodley filmjei

A színésznő már 4 évesen a kamera előtt állt, reklámfilmes modellként kezdte, később kóstolt bele a televíziózás és a filmek világába. Szüleinek három kikötése volt a filmes karrierrel kapcsolatban: maradjon hű önmagához, addig csinálja, amíg jól szórakozik és nem mehet a tanulmányai rovására. A színésznő úgy tűnik eleget tett a feltételeknek, hiszen még a forgatások között is tanult és házi feladatot írt, hogy az osztályával együtt tudjon érettségizni. Kezdetben sorozatokban és tévéfilmekben játszott, feltűnt többek között a Nyomtalanul bűnügyi szériában és A narancsvidék című tinidrámában, a későbbi nagyjátékfilmjeiben is a tinédzser karakterek megformálása vált a specialitásává.

Utódok (2011)

Filmes karrierjét rögtön egy igazi hollywood-i nagyágyú, az Oscar-díjas George Clooney mellett kezdte. Az Utódok című Alexander Payne rendezésben George Clooney lányát alakítja. A történet szerint a Clooney által alakított Matt King próbálja helyrehozni a kapcsolatát két lányával, miután az édesanyjuk súlyos balesetet szenved, a lányok pedig az apjukra maradnak. Shailene Woodley-t a Critics Choice Awards-on a legjobb női mellékszereplő és a legjobb fiatal színésznő kategóriában is jelölték az Utódokban nyújtott teljesítménye miatt.

Shailene Woodley egy igazi hollywood-i nagyágyú, George Clooney mellett játszott egyik első filmjében (Fotó: Fox Searchlight Pictures)

Az amerikai tini titkos élete (2008-2013)

Az amerikai tini titkos élete 2008 és 2013 között futó sorozat volt, melyben Shailene Woodley alakította a főszereplő Amy karakterét. A történet központi bonyodalma, hogy a középiskolás Amy terhes lesz a nyári táborban megismert Ricky-től, és az élete a feje tetejére áll, ráadásul a sráccal egy suliba kell járnia. A sorozat megítélése a mai napig vegyes, a legtöbben “imádják utálni” érzésekkel viseltetnek iránta.

A beavatott (2014)

A beavatott Veronica Roth írónő könyvsorozata alapján készült. Shailene Woodley a fiatal felnőtteknek szóló disztópikus történet adaptációjának főszerepét kapta meg, és valójában ez a mozi tette fel őt a térképre. Tris szerepében még két alkalommal tért vissza a vászonra A beavatott-sorozat: A lázadó és A beavatott-sorozat: A hűséges című folytatásokban.