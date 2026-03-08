„Az emberek csak a kinézeted miatt értékelnek” – hajléktalanná vált a szexi Playboy-modell

Egy ikonikus Playboy-modell bukása: élete darabokra hullott, amikor hajléktalanná vált – közölte a DailyStar. Most másokat szeretne ösztönözni arra, ne kövessék el azt a hibát, amit ő a múltban. Kourtney Reppert a 2000-es években a Playboy Mansion egyik legismertebb arca volt, ám minden megváltozott, amikor egy pusztító 2018-as erdőtűz teljesen elpusztította kaliforniai otthonát.
A modell fénykorában rendszeresen szerepelt az ikonikus magazinban és a híres Playboy-villában élt Hugh Hefner-rel és állandóan sztárokkal bulizott.
2018-ban azonban minden megváltozott, amikor rendkívül nehéz időszakon kellett átmennie. Ugyanis hajléktalanná vált. Most fel szeretné hívni más modellek figyelmét arra, hogy semmi sem tart örökké és a külsőre épülő karrier idővel nehezen fenntartható.
Az emberek a kinézeted miatt értékelnek és nem azért, aki valójában vagy. Ha ez az identitásod alapja, akkor az életed rendkívül törékeny
— mondta a Daily Mailnek.
Sokan azt gondolják, hogy a szépség biztonságot jelent, de ez nincs így. A szépség elmúlik, a trendek változnak...
Kourtney a saját bőrén tapasztalta meg, mennyire törékeny lehet egy modell élete.
A semmiből kellett újrakezdenem. Nem volt biztonsági háló. Nem volt terv, csak kitartás
Hónapokig nem talált új otthont magának, ezért olcsó hotelek között ingázott és barátoknál szállt meg. A nehéz időszak után a modell úgy érzi, a megpróbáltatások kiszélesítették a látásmódját.
Az az elképzelés, hogy 18 évesen választasz egy utat és azt követed egész életedben, nem reális
— mondta, majd hozzátette:
Különösen a nők esetében, akiknél gyakran vannak karrierszünetek, gondozási feladatok...
