Szörnyű baleset, David Beckham megmentett egy nőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 07:15
Az angol sztár egy baleset szemtanúja volt, és azonnal cselekedett. David Beckham egy nő segítségére síetett egy sípályán.
David Beckham a sípályán megmentett egy nőt, aki nagyot esett. A Manchester United és angol válogatott egykori legendája szemtanúja volt egy balesetnek a francia Alpokban, ahol egy brit nő két barátjával síelt. A nő elvesztette uralmát a léceken, hatalmasat bukott és beverte a fejét az exkluzív Courchevel üdülőhelyen.

David Beckham zakóban
David Beckham igazi lovagként viselkedett Fotó: PA /  Northfoto

David látta, hogy a nő beütötte a fejét, és aggódott érte. Levette a síléceit, oda ment hozzá, meggyőződött róla, hogy jól van, igazi úriemberként viselkedett. Hihetetlenül kedves volt, ahogy a vele lévő síoktató is

 - fogalmazott a The Sun című lapnak egy szemtanú.

David Beckham a lányával síelt

David Beckham a 14 éves lányával, Harperrel volt, amikor a baleset történt. Évek óta rendszeresen járnak Courchevelbe. Az üdülőhely a királyi család tagjai körében is népszerű – Vilmos herceg és Kate hercegné is itt járt az év elején.

 

