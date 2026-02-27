Szörnyű baleset, David Beckham megmentett egy nőt

David Beckham a sípályán megmentett egy nőt, aki nagyot esett. A Manchester United és angol válogatott egykori legendája szemtanúja volt egy balesetnek a francia Alpokban, ahol egy brit nő két barátjával síelt. A nő elvesztette uralmát a léceken, hatalmasat bukott és beverte a fejét az exkluzív Courchevel üdülőhelyen.
David látta, hogy a nő beütötte a fejét, és aggódott érte. Levette a síléceit, oda ment hozzá, meggyőződött róla, hogy jól van, igazi úriemberként viselkedett. Hihetetlenül kedves volt, ahogy a vele lévő síoktató is
- fogalmazott a The Sun című lapnak egy szemtanú.
David Beckham a 14 éves lányával, Harperrel volt, amikor a baleset történt. Évek óta rendszeresen járnak Courchevelbe. Az üdülőhely a királyi család tagjai körében is népszerű – Vilmos herceg és Kate hercegné is itt járt az év elején.
