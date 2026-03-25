Halálos fenyegetéseket kap a Backstreet Boys énekese és a családja is: "Fel akarják gyújtani a házunkat!"

A Backstreet Boys egyik legismertebb tagja, Brian Littrell olyan botrány kellős közepén találta magát, amely már messze túlmutat egy egyszerű szomszédvitán. Az énekes állítása szerint a floridai 'privát strandja' körüli konfliktus odáig fajult, hogy családja most már halálos fenyegetéseket kap emiatt.
Brian Littrell a Fox Newsnak tett legutóbbi interjújában megdöbbentő részleteket árult el a floridai privát strandja körüli konfliktusról. A Backstreet Boys énekese szerint a vita már annyira elmérgesedett, hogy többen a halálát akarják. Egyesek azt írták, hogy felgyújtják az otthonukat, mások fegyverrel fenyegetőztek, sőt olyan üzenetek is érkeztek, amelyekben fizikai bántalmazást ígértek:
Végül kiderül majd minden... Az összes kép és dokumentum, amit a közösségi médiából szereztünk, valamint a fenyegetések, a fizikai fenyegetések, amiket a családom kapott. Arról beszéltek, hogy felgyújtják a házunkat, felgyújtják... Arról beszéltek, hogy fegyvereket hoznak. Azt mondták: »Igen, Floridában megengedettek a fegyverek.« Szeretnének minket paprikasprével lefújni. Ki akarják ütni a fogaimat, tudod, ez olyan, mintha őrültek lennének.
A történet középpontjában Brian Littrell luxusingatlanja áll, amelyet az énekes 2023-ban vásárolt meg a Santa Rosa Beach területén mintegy 3,8 millió dollárért, vagyis közel 1,3 milliárd forintért. A Backstreet Boys énekese szerint az ingatlanhoz tartozó partszakasz egyértelműen magántulajdon, ennek ellenére a helyiek rendszeresen megsértik a 'No Trespassing' (tilos az átjárás) jelzéseket. A konfliktus középpontjában egy helyi lakos áll, aki az énekes állítása szerint már többször is belépett a területre, sőt másokat is erre buzdít.
Brian Littrell feleségével, Leighanne Littrell-lel már 2025-ben jogi lépéseket tettek, mivel szerintük nem egyszerű félreértésről, hanem tudatos zaklatásról van szó. A másik oldal azonban egészen mást állít: a helyi lakos szerint Floridában a törvények biztosítják a szabad strandhasználatot, így joga van használni azt a partszakaszt is. A bíróság korábban már elutasított egy keresetet, de a Backstreet Boys énekese újabb beadványt nyújtott be, amelyben már esküdtszéki tárgyalást és több mint 50 ezer dolláros kártérítést is követel. Az ügy jelenleg folyamatban van, Brian Littrell várja a bírósági döntést.
