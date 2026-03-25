BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos fenyegetéseket kap a Backstreet Boys énekese és a családja is: "Fel akarják gyújtani a házunkat!"

fenyegetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 12:25
birtokháborításbackstreet boysFloridazaklatás
Brutálisan eldurvult a Brian Littrell privát strandja körüli konfliktus. A Backstreet Boys énekese és családja most már halálos fenyegetéseket kap emiatt.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A Backstreet Boys egyik legismertebb tagja, Brian Littrell olyan botrány kellős közepén találta magát, amely már messze túlmutat egy egyszerű szomszédvitán. Az énekes állítása szerint a floridai 'privát strandja' körüli konfliktus odáig fajult, hogy családja most már halálos fenyegetéseket kap emiatt.

A Backstreet Boys tagjai közül ezúttal Brian került a címlapokra: az énekes azt állítja, családját halálos fenyegetés érte a birtokháborítási ügy miatt
Fotó: Luis Martinez /  Northfoto

Mit lehet tudni eddig Brian Littrell privát strandja körüli konfliktusról?

  • Brian Littrell 2023-ban vásárolt egy luxusingatlant Santa Rosa Beach területén, amelyhez egy privát partszakasz is tartozik
  • A Backstreet Boys énekese szerint a strand az ő magántulajdona, a helyi lakosok viszont úgy vélik, hogy a floridai törvények alapján a strand közhasználatú, ezért továbbra is használják
  • 2025-ben a sztár és felesége, Leighanne Littrell jogi lépéseket tettek birtokháborítás és zaklatás miatt
  • A bíróság a keresetet elutasította, de az ügy nem zárult le, Brian Littrell újabb keresetet nyújtott be
  • A vita odáig fajult, hogy a Backstreet Boys énekese és családja most már halálos fenyegetéseket kap emiatt. 

A Backstreet Boys Brianje és családja halálos fenyegetéseket kap

Brian Littrell a Fox Newsnak tett legutóbbi interjújában megdöbbentő részleteket árult el a floridai privát strandja körüli konfliktusról. A Backstreet Boys énekese szerint a vita már annyira elmérgesedett, hogy többen a halálát akarják. Egyesek azt írták, hogy felgyújtják az otthonukat, mások fegyverrel fenyegetőztek, sőt olyan üzenetek is érkeztek, amelyekben fizikai bántalmazást ígértek:

Végül kiderül majd minden... Az összes kép és dokumentum, amit a közösségi médiából szereztünk, valamint a fenyegetések, a fizikai fenyegetések, amiket a családom kapott. Arról beszéltek, hogy felgyújtják a házunkat, felgyújtják... Arról beszéltek, hogy fegyvereket hoznak. Azt mondták: »Igen, Floridában megengedettek a fegyverek.« Szeretnének minket paprikasprével lefújni. Ki akarják ütni a fogaimat, tudod, ez olyan, mintha őrültek lennének. 

Brian Littrell botránya 3 éve kezdődött

A történet középpontjában Brian Littrell luxusingatlanja áll, amelyet az énekes 2023-ban vásárolt meg a Santa Rosa Beach területén mintegy 3,8 millió dollárért, vagyis közel 1,3 milliárd forintért. A Backstreet Boys énekese szerint az ingatlanhoz tartozó partszakasz egyértelműen magántulajdon, ennek ellenére a helyiek rendszeresen megsértik a 'No Trespassing' (tilos az átjárás) jelzéseket. A konfliktus középpontjában egy helyi lakos áll, aki az énekes állítása szerint már többször is belépett a területre, sőt másokat is erre buzdít. 

Brian Littrell módosított beadványában esküdtszéki tárgyalást és 50 ezer dollár kártérítést követel
Fotó: GADE /  Northfoto

A Backstreet Boys énekese jogi lépést tett

Brian Littrell feleségével, Leighanne Littrell-lel már 2025-ben jogi lépéseket tettek, mivel szerintük nem egyszerű félreértésről, hanem tudatos zaklatásról van szó. A másik oldal azonban egészen mást állít: a helyi lakos szerint Floridában a törvények biztosítják a szabad strandhasználatot, így joga van használni azt a partszakaszt is. A bíróság korábban már elutasított egy keresetet, de a Backstreet Boys énekese újabb beadványt nyújtott be, amelyben már esküdtszéki tárgyalást és több mint 50 ezer dolláros kártérítést is követel. Az ügy jelenleg folyamatban van, Brian Littrell várja a bírósági döntést.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
