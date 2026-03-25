Halálos fenyegetéseket kap a Backstreet Boys énekese és a családja is: "Fel akarják gyújtani a házunkat!"

A Backstreet Boys egyik legismertebb tagja, Brian Littrell olyan botrány kellős közepén találta magát, amely már messze túlmutat egy egyszerű szomszédvitán. Az énekes állítása szerint a floridai 'privát strandja' körüli konfliktus odáig fajult, hogy családja most már halálos fenyegetéseket kap emiatt.

2023-ban vásárolt egy luxusingatlant Santa Rosa Beach területén, amelyhez egy privát partszakasz is tartozik A Backstreet Boys énekese szerint a strand az ő magántulajdona, a helyi lakosok viszont úgy vélik, hogy a floridai törvények alapján a strand közhasználatú, ezért továbbra is használják

énekese szerint a strand az ő magántulajdona, a helyi lakosok viszont úgy vélik, hogy a floridai törvények alapján a strand közhasználatú, ezért továbbra is használják 2025-ben a sztár és felesége, Leighanne Littrell jogi lépéseket tettek birtokháborítás és zaklatás miatt

jogi lépéseket tettek birtokháborítás és zaklatás miatt A bíróság a keresetet elutasította, de az ügy nem zárult le, Brian Littrell újabb keresetet nyújtott be

újabb keresetet nyújtott be A vita odáig fajult, hogy a Backstreet Boys énekese és családja most már halálos fenyegetéseket kap emiatt.

Brian Littrell a Fox Newsnak tett legutóbbi interjújában megdöbbentő részleteket árult el a floridai privát strandja körüli konfliktusról. A Backstreet Boys énekese szerint a vita már annyira elmérgesedett, hogy többen a halálát akarják. Egyesek azt írták, hogy felgyújtják az otthonukat, mások fegyverrel fenyegetőztek, sőt olyan üzenetek is érkeztek, amelyekben fizikai bántalmazást ígértek:

Végül kiderül majd minden... Az összes kép és dokumentum, amit a közösségi médiából szereztünk, valamint a fenyegetések, a fizikai fenyegetések, amiket a családom kapott. Arról beszéltek, hogy felgyújtják a házunkat, felgyújtják... Arról beszéltek, hogy fegyvereket hoznak. Azt mondták: »Igen, Floridában megengedettek a fegyverek.« Szeretnének minket paprikasprével lefújni. Ki akarják ütni a fogaimat, tudod, ez olyan, mintha őrültek lennének.

Brian Littrell botránya 3 éve kezdődött

A történet középpontjában Brian Littrell luxusingatlanja áll, amelyet az énekes 2023-ban vásárolt meg a Santa Rosa Beach területén mintegy 3,8 millió dollárért, vagyis közel 1,3 milliárd forintért. A Backstreet Boys énekese szerint az ingatlanhoz tartozó partszakasz egyértelműen magántulajdon, ennek ellenére a helyiek rendszeresen megsértik a 'No Trespassing' (tilos az átjárás) jelzéseket. A konfliktus középpontjában egy helyi lakos áll, aki az énekes állítása szerint már többször is belépett a területre, sőt másokat is erre buzdít.