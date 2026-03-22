„Nekem is szerepem volt benne” – Megszólalt Amy Winehouse haláláról a volt férje

Amy Winehouse volt férje, Blake Fielder-Civil két évig élt vele házasságban, 2007 és 2009 között. A pár aznban a házasságuk felbomlása ellenére is kapcsolatban maradt egymással.
Az énekesnő tragédiája óta sokan okolták Blake-et Winehouse kábítószer-függőségéért. Most egy interjúban a 43 éves Blake beismerte, bár lehet, hogy szerepet játszott mindebben, nem ő a felelős Amy haláláért.
Mindenki tudta, hogy Amy kísérletezett a drogokkal, és hogy ennek semmi köze nem volt hozzám. A heroint akkor próbálta ki velem, amikor én már hatodjára használtam.
Amy Winehouse 2011-ben halt meg alkoholmérgezésben: a 27 éves sztárra a camdeni otthonában találtak rá, a vérében 100 ml-enként 416 mg alkoholt azonosítottak. Blake hozzátette, mára mindent tud arról, hogyan hibáztatták őt 20 éve, és azt is elmondta: nem menekül a felelősség elől. Ha lenne köze hozzá, beismerné.
Nem vagyok jól, de megbékéltem. Nekem is szerepem volt benne. De van még valami, aminek szintén szerepe volt. Amynek megvolt a saját döntési szabadsága, és ezt kimondani egyáltalán nem tiszteletlenség vele szemben: Amy azt tette, amit akart, és még akkor is folytatta, amikor már tudta, hogy az ivás kezd ártani neki.
Blake börtönben ült , amikor Amy Winehouse életét vesztette: elmondása szerint, amikor közölték vele a hírt, azt hitte, az egész csak egy átverés. A cellatársa, egy nagyon kedves férfi, amint meglátta a híreket, megölelte, Blake pedig az ő karjai közt zokogott, miközben a cellatárs is sírva fakadt. Bár hálás volt ezért, furcsának tartotta, hogy egy szinte ismeretlen ember támogatta így - írja a UniLad.
Ez volt az egyetlen vigasz abban a pillanatban, hogy elveszítettem életemnek ezt a hatalmas, óriási részét, a szívem egy darabját. Valakit, akit soha többé nem fogok látni, hallani vagy bármit is megosztani vele. Mindez túl sok volt.
