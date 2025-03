Anyjával közösen vetkőzött le Heidi Klum lánya: sokakat kiakasztottak a pikáns fotók

Az 51 éves Heidi Klum és 20 éves lánya, Leni Klum már több fehérnemű kampányban is együtt szerepeltek. Ez többekből felháborodást váltott ki és rengeteg gyűlölködő hozzászólás is érkezett. Heidi Klum lánya azonban nem engedett teret ezeknek a negatív hozzászólásoknak. Nem hagyja, hogy ez határozza meg a saját önértékelését. Sokkal inkább a pozitív kritikákra fókuszál.

Heidi Klum lánya nem hagyja magát (Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto)

Heidi Klum lánya éretten kezeli az interneten terjedő gyűlölethullámot

Leni Klum és édesanyja már több reklámkampányt is együtt csináltak. Erre mindketten nagyon büszkék, még annak ellenére is, hogy az internet népe megosztónak találta a fehérneműs fotókat. Az egyik német divatmagazin legutóbb arról faggatta a fiatal modellt, hogy hogyan kezeli a negatív kritikákat, amiket a fehérneműs kampány fotók után kapott. Heidi Klum lánya igyekszik kizárni minden gyűlölködő, nem építő jellegű kritikát és sokkal inkább a pozitív hozzászólásokra tenni a fókuszt:

Mindig próbálom észben tartani, hogy bármit is teszel, mindig lesz valaki, akinek nem tetszik. Egyszerűen nincs rá kontrollod, és nem szabad túlságosan a negatívumokra koncentrálni.

Hozzátette továbbá azt is, hogy minél több időt tölt valaki az interneten, annál könnyebben tud beleesni a trollok csapdájába. A legjobb, ha a sok pozitív kommentre helyezi a hangsúlyt.

A rajongók megosztónak találják a fehérneműs képeket

Az említett kampányok fotóin Heidi Klum és lánya is fehérneműben nevetgélnek, ölelgetik egymást és közben látszik, hogy milyen jól érzik magukat. Heidi és lánya ráadásul még saját közösségi oldalaikon is vidáman osztották meg a képeket, videókat, amiket közben készítettek. A rajongók azonban kevésbé voltak ilyen vidámak a képek láttán. Heidi ugyan már rég letiltotta a kommentelési lehetőséget az oldalán, de Leni Klum és az Intimissimi oldalán azonban bátran véleményezhetik a követők a tartalmakat. Gyűlölködésben nincs is hiány. Sokan furcsának, nem helyén valónak találták a képeket, de voltak, akik kifejezetten undorítónak nevezték a kampányfotókat. A sok negatív komment ellenére azonban az Intimissimi továbbra is szeretné folytatni az együttműködést Heidi Klummal és lányával.