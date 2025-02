Heidi Klum őszinte vallomásával sokkolta rajongóit

Heidi Klum cseppet sem szégyenlős, büszkén vállalja nemcsak meztelenül a bájait, de a testszőrzetét is. A RealSimple-nek adott interjújában a minap azt nyilatkozta, hogy szőrösödik az álla és a melle: „Van állszőrzetem és mellszőrzetem. Azt mondanám, hogy olyan hosszú, mint a kisujjam.” Különösnek tartja az öregedés e mellékhatását, hogy olyan helyeken is elkezdett testszőrzete nőni, ahol nem is számított volna rá soha. Az interjúban továbbá elmondta, mi is a magabiztosságának a titka: Heidi Klum az édesanyjának köszönheti önbizalmát.

Heidi Klum büszkén vállalja testét (Fotó: Burt Harris / Northfoto)

Heidi Klum számára az édesanyja a példakép

A Victoria's Secret egykori modellje bátran mutogatja testét és nem fél az öregedéstől. A legutóbbi intimissimis kampányban együtt pózolt édesanyjával és lányával. Erma Klum 80 éves korában is elképesztően néz ki. Heidi Klum valószínűleg emiatt annyira magabiztos a külsejét illetően. Minden nap hálás azért, amije van és igyekszik pozitív lenni.

Sztárok, akik nyíltan vállalták testszőrzetüket

Heidi Klum mellett számtalan olyan női híresség akad, aki komolyan veszi ennek felvállalását és nem félnek megjelenni hosszú hónaljszőrzettel egy-egy fontos eseményen. Miley Cyrus talán az egyik legnagyobb követe ennek a "trendnek". Ő rengeteg képet posztolt már magáról, ahol kifejezetten a hónaljszőrön van a hangsúly. De Miley Cyrus mellett olyan hírességek is büszkén vállalják szőrzetüket, mint Willow Smith, Ashley Graham, Halle Berry és még sokan mások.

Heidi Klum is szeretne példakép lenni

Az America's Got Talent zsűrije rengeteg inspirációt gyűjt édesanyjától és valószínűleg ezzel a nyilatkozattal a lányának próbált példát mutatni, hogy a természetesség irányába terelje. A szintén modell Leni Klum (21) is szeret a középpontban lenni. A minap egy divatbemutatón vett részt, ahol elérte, hogy minden szem rászegeződjön. De ő leginkább a kinézete miatt, nem a testszőrzetéért.