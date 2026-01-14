Két nő is feljelentette a híres énekest: súlyos vádakat hoztak fel ellene

A spanyol zenészt, Julio Iglesiast két nő szexuális zaklatásával vádolják. A hatóságok vizsgálatot indítottak a 82 éves énekes ellen.

Szexuális zaklatás miatt indítottak vádat az énekes ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Szexuális zaklatás vádjaival fordult a bírósághoz két nő

Az egyik sértett állítása szerint arra kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Iglesiasszal. Mindemellett fizikai és verbális bántalmazásról, valamint pofonokról is beszámolt, míg a másik kijelentette, sértéseknek és megaláztatásnak, valamint nem helyénvaló fogdosásnak volt kitéve.

Az Aduiencia Nacional, a spanyol legfelsőbb bíróság közleménye szerint a 2026. január 5-én benyújtott panaszok alapján előzetes bűnügyi nyomozást indítottak, amely rendkívül bizalmas.

Az egyik állítólagos áldozat, aki a Rebeca álnevet használta személyazonosságának védelmére, miközben vallomást tett a zaklatásról, úgy fogalmazott:

Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, mint egy rabszolga

A másik nő, álnevén Laura, azt állította, hogy a zenész a beleegyezése nélkül szájon csókolta és megérintette a mellét.

A tengerparton voltunk, amikor odajött hozzám, és megérintette a mellbimbóimat

- nyilatkozta a történtekről.

Laura továbbá azt állította, egy hasonló incidens történt az énekes punta canai villájának medencéjénél is.

Bár Inglesias egyelőre nem reagált a vádakra, a spanyol média arról számolt be, hogy egy nő - akit a sztár egyik otthonának gondnokaként azonosítottak -, kijelentette, a vádak nem igazak. Nyilatkozata szerint csak hálával, csodálattal és tisztelettel tekint a nagyszerű művészre és emberre, hozzátéve, hogy alázatos, nagylelkű, nagyszerű úriember, aki nagyon tisztelettudó minden nővel szemben - írta a Mirror.