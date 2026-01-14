Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Két nő is feljelentette a híres énekest: súlyos vádakat hoztak fel ellene

zenész
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 11:10
szexuális zaklatásJulio Iglesias
Vizsgálatot indítottak a híres spanyol zenész ellen, miután két nő is szexuális zaklatással vádolta meg. Elmondásuk szerint a 82 éve énekes verbálisan és fizikálisan is bántalmazta őket.

A spanyol zenészt, Julio Iglesiast két nő szexuális zaklatásával vádolják. A hatóságok vizsgálatot indítottak a 82 éves énekes ellen.

Szexuális zaklatás miatt indítottak vádat az énekes ellen.
Szexuális zaklatás miatt indítottak vádat az énekes ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Szexuális zaklatás vádjaival fordult a bírósághoz két nő

Az egyik sértett állítása szerint arra kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Iglesiasszal. Mindemellett fizikai és verbális bántalmazásról, valamint pofonokról is beszámolt, míg a másik kijelentette,  sértéseknek és megaláztatásnak, valamint nem helyénvaló fogdosásnak volt kitéve.

Az Aduiencia Nacional, a spanyol legfelsőbb bíróság közleménye szerint a 2026. január 5-én benyújtott panaszok alapján előzetes bűnügyi nyomozást indítottak, amely rendkívül bizalmas.

Az egyik állítólagos áldozat, aki a Rebeca álnevet használta személyazonosságának védelmére, miközben vallomást tett a zaklatásról, úgy fogalmazott:

Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, mint egy rabszolga

A  másik nő, álnevén Laura, azt állította, hogy a zenész a beleegyezése nélkül szájon csókolta és megérintette a mellét.

A tengerparton voltunk, amikor odajött hozzám, és megérintette a mellbimbóimat

- nyilatkozta a történtekről.

Laura továbbá azt állította, egy hasonló incidens történt az énekes punta canai villájának medencéjénél is.

Bár Inglesias egyelőre nem reagált a vádakra, a spanyol média arról számolt be, hogy egy nő - akit a sztár egyik otthonának gondnokaként azonosítottak -, kijelentette, a vádak nem igazak. Nyilatkozata szerint csak hálával, csodálattal és tisztelettel tekint a nagyszerű művészre és emberre, hozzátéve, hogy alázatos, nagylelkű, nagyszerű úriember, aki nagyon tisztelettudó minden nővel szemben - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu