Két nő is feljelentette a híres énekest: súlyos vádakat hoztak fel ellene

A spanyol zenészt, Julio Iglesiast két nő szexuális zaklatásával vádolják. A hatóságok vizsgálatot indítottak a 82 éves énekes ellen.
Az egyik sértett állítása szerint arra kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen Iglesiasszal. Mindemellett fizikai és verbális bántalmazásról, valamint pofonokról is beszámolt, míg a másik kijelentette, sértéseknek és megaláztatásnak, valamint nem helyénvaló fogdosásnak volt kitéve.
Az Aduiencia Nacional, a spanyol legfelsőbb bíróság közleménye szerint a 2026. január 5-én benyújtott panaszok alapján előzetes bűnügyi nyomozást indítottak, amely rendkívül bizalmas.
Az egyik állítólagos áldozat, aki a Rebeca álnevet használta személyazonosságának védelmére, miközben vallomást tett a zaklatásról, úgy fogalmazott:
Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, mint egy rabszolga
A másik nő, álnevén Laura, azt állította, hogy a zenész a beleegyezése nélkül szájon csókolta és megérintette a mellét.
A tengerparton voltunk, amikor odajött hozzám, és megérintette a mellbimbóimat
- nyilatkozta a történtekről.
Laura továbbá azt állította, egy hasonló incidens történt az énekes punta canai villájának medencéjénél is.
Bár Inglesias egyelőre nem reagált a vádakra, a spanyol média arról számolt be, hogy egy nő - akit a sztár egyik otthonának gondnokaként azonosítottak -, kijelentette, a vádak nem igazak. Nyilatkozata szerint csak hálával, csodálattal és tisztelettel tekint a nagyszerű művészre és emberre, hozzátéve, hogy alázatos, nagylelkű, nagyszerű úriember, aki nagyon tisztelettudó minden nővel szemben - írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.