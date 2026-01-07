Bizarr zaklatási ügybe keveredett Tommy Lee és felesége

Bizarr fordulatot vett egy jó ideje elindult, alapból furcsa történet Tommy Lee felesége és Ronnie Radke között. A Falling in Reverse énekese úgy döntött, jogi lépésre szánja el magát, és feljelentette Brittany Furlant zaklatás miatt.

Tommy Lee és Brittany Furlan 2019-ben házasodtak össze, és eddig stabilnak tűnt a kapcsolatuk (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com / Northfoto)

Tommy Lee feleségét beperelte Ronnie Radke

A Tommy Lee felesége és Ronnie Radke közötti fura ügy új szintre emelkedett, amikor a Falling in Reverse énekese távoltartási kérelmet nyújtott be Brittany Furlan ellen. A zenész állítása szerint Tommy Lee feleségének a viselkedése az elmúlt időszakban zaklató jellegűvé vált: többször próbált vele kapcsolatba lépni különböző online platformokon, annak ellenére, hogy ő erre nem reagált. És előfordult az is, hogy Brittany személyesen is megjelent olyan helyeken, ahol ő tartózkodott, ami számára fenyegetőnek és kellemetlennek tűnt. Radke továbbá a bírósági dokumentumokban azt állította, hogy barátnője, Dana Wright is tanúja volt az egyik nem kívánt találkozásnak, amelyet Tommy Lee felesége 2025 májusában kezdeményezett. Emiatt kérte a bíróságtól, hogy rendelje el a távoltartást, és szabjon meg kötelező fizikai távolságot közöttük.

Tommy Lee felesége azt állítja, ő az áldozat (Fotó: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Northfoto)

Tommy Lee felesége mindent tagad

Vasárnap Ronnie Radke Instagram-oldalára is feltöltött egy videót ezzel kapcsolatban, tovább fokozva a botrányt. Radke szerint Furlan nemcsak zaklatja, de közös ismerőseiknek azt állítja, hogy romantikus viszonyban voltak, és őket is rá akarta venni ennek a hírnek a terjesztésére. Mindeközben Brittany Furlan jogi képviselője határozottan visszautasította az énekes állításait, hangsúlyozva, hogy ügyfele a zaklatás áldozata, nem pedig az okozója. A bíróság első körben nem hozott végleges döntést, a kérdés elbírálását későbbi időpontra halasztották.

Ronnie Radke azt állítja, nem ő lépett kapcsolatba Brittany Furlannel, hanem egy csaló (Fotó: JPA / Northfoto)

Brittany Furlan és Ronnie Radke fura ügye

A történet gyökerei egy korábbi kamu profilos átveréshez vezetnek vissza, amelyben Tommy Lee felesége érintett volt. Furlan elmondása szerint egy olyan Snapchat felhasználóval lépett kapcsolatba, aki Ronnie Radke, a Falling in Reverse énekesének adta ki magát. A későbbiekben kiderült, hogy az illető hamis profilt használt, és félrevezette őt, valamint még sok más nőt. Brittany Furlan nyilvánosan is beszélt az esetről, elismerve, hogy érzelmileg sebezhető időszakban volt, erős érzelmeket kezdett táplálni az énekesnek hitt csaló iránt, miközben a Lee-vel kötött házassága is nehézségeken ment keresztül. Hangsúlyozta, hogy bár hibázott, a történtek után őszintén beszélt férjével, és nem próbált eltitkolni semmit.