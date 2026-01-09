Miből lett a cserebogár? Ethan Hawke helyett már lányától, Maya Hawke-tól kérnek autogramot

Miközben egyre több Stranger Things érdekesség és teória lát napvilágot, sokan a mai napig nem tudják, hogy kicsoda a harmadik évadban megismert Robin Buckley a való életben. Maya Hawke neve ugyanis nemcsak szimpla névrokonság, hanem tényleges családi kapcsolat: Uma Thurman és Ethan Hawke közös gyermeke. Noha szülei 2005-ben elváltak, lányuk mindkettejükkel remek kapcsolatot ápol. Szülei pedig nem is lehetnének büszkébbek a 27 éves lányukra, ugyanis beérett a kemény munkájának gyümölcse: világszerte elismert színésznő vált belőle.

Maya Hawke Stranger Things szereplése meghozta számára a világsikert - Fotó: IMDb

„Egyszer sétáltunk az utcán, majd odalépett hozzánk valaki. Apa mondta, hogy bocsánat, de nem szeretnék közös képet csinálni. A járókelő pedig azt válaszolta, hogy nem tudom, ki vagy, én Robinnal szeretnék beszélni” – mesélte Maya Hawke egy interjúban.

Maya Hawke szülei mindenben támogatták lányukat

Édesapját pedig sokkal inkább a büszkeség töltötte el, mintsem az irigység. Mindig is egy művészléleknek tartotta a lányát, akiről tudta, egyszer sokra viheti. Nemrégiben egy interjúban mesélt arról, hogy utólag nagyon is bánja, hogy lányának ennyire nehéz gyerekkora volt. Több dolgot is sajnál, arra azonban nem tért ki, hogy mik ezek.

Ethan Hawke büszke lányára (Fotó: Michael Campanella/Getty Images)

„Az, hogy ő egy ilyen szerepben [Robin – Stranger Things] tündököl, a lehető legjobb érzés, amit valaha átélhettem. Maya már egészen kiskorában a művészet felé kacsintgatott. Mindig festeni, rajzolni, és írni szeretett volna kicsiként. Folyamatosan Broadway előadásokra jártunk és olyan koncerteken is megfordultunk, mint Adele vagy Taylor Swift, de még régi francia filmeket is néztünk. Amikor a művészetről zajlott egy beszélgetés, mindig a részese szeretett volna lenni. Azt pedig, hogy látom, milyen magas szinten műveli manapság mindezt, nagyszerű érzés.”

Maya Hawke édesanyja kiköpött mása: rengetegen mondják, hogy Uma Thurman újjászületett (Fotó: Michael Loccisano)

Persze édesanyja is végig a fiatal színésznő mellett volt, amikor például a legelső nagy hollywoodi alakítására készült. Noha a világhírnevet a Stranger Things hozta meg számára, azt kevesen tudják, hogy az első nagy szerepét a Quentin Tarantino-féle Volt egyszer egy Hollywood című moziban kapta. Édesanyja, aki visszatérő színésznő a Tarantino filmekben – és egyszerre legendás és viharos kapcsolata van a rendezővel – csak annyit tanácsolt neki, hogy ne vegye le a forgatásokon a cipőjét, hanem tartsa a lábán.