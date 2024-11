Ezt nem láttuk jönni: gigantikus melleket villantott a 45 éves sztármami – fotó

Nagyon senkinek sem kell bemutatnunk a Kardashian - és Jenner - lányokat, hiszen hazánkban is szinte mindenki ismeri a nevüket.

Fotó: NurPhoto via AFP

A valóságshow-sztárok már nemcsak családként, hanem önállóan is megállkák a helyüket, hiszen Kylie Jenner és Kim Kardashian is már a milliárdosok táborát erősíti egyebek mellett saját márkáiknak köszönhetően, de testvérüket, Kourtney Kardashiant sem kell félteni. A sztármaminak is van mit a tejbe aprítania csakúgy, mint zenész férjének, Travis Barkernek. A 45 éves Kourtney ezúttal egy halom családi képet osztott meg az Instagram-oldalán, amelyek közé - jó szokásához híven - még egy gigadekoltázsos fotót is sikerült becsempésznie.

Íme: