Letartóztatták a népszerű színészt, szörnyű, mire vetemedett

Kiefer Sutherlandet letartóztatták hétfőn, miután a színész beszállt egy taxiba és bántalmazta a sofőrt Hollywoodban. A rendőrséget nem sokkal éjfél után riasztották egy személy elleni támadás miatt Hollywood Hills-be. A sértett állítólag egy egy ismert alkalmazáson keresztül működő taxiszolgáltatás sofőrje volt.

Kiefer Sutherland egy taxist bántalmazott, letartóztatták

Fotó: unsplash.com

Kiefer Sutherland nem úszta meg

A 24 című sorozat 59 éves sztárját éjfél után nem sokkal vette őrizetbe a Los Angeles-i rendőrség. Sutherlandot 50 000 dolláros óvadék ellenében engedték szabadon, az ügyben az első bírósági tárgyalás február 2-án várható. A támadás indítékai egyelőre nem ismertek. A hírek szerint a taxisofőr nem szenvedett olyan sérülést, amely orvosi ellátást igényelt volna - írja a Mirror.

Hollywood Hills egy tehetős, sok hírességnek otthont adó városrész. A Londonban született színész az 1980-as években költözött Los Angelesbe, ahol sikeres karriert épített. 1986-ban szerepelt az Állj mellém! című filmben, majd a 24 című sorozatban nyújtott alakításáért Emmy- és Golden Globe-díjat kapott. Sutherland – aki egy gyermek édesapja – szerepelt többek között a Az elveszett fiúk, valamint az Egy becsületbeli ügy című filmben is.