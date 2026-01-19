Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Kiakadtak a rajongók Jennifer Lopez viselkedése miatt – végre kiderült, mi történt valójában a vörös szőnyegen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 15:50
Az énekesnőt többen is udvariatlannak nevezték. De vajon tényleg bunkón viselkedett Jennifer Lopez a Golden Globe-on, vagy ez az egész csupán félreértés?

A Glambot ötletgazdája, Cole Walliser felfedte, pontosan mi történt Jennifer Lopez és közte a 2026-os Golden Globe-gála vörös szőnyegén. Az énekesnő rengeteg rajongóját kiakasztotta, ugyanis a közösségi médiában felkapott videón úgy tűnik mintha gorombán viselkedne Walliserrel.

Jennifer Lopez tényleg bunkó volt a Golden Globe-on?
Jennifer Lopez tényleg bunkó volt a Golden Globe-on?  Fotó: AFP

Hátat fordított Jennifer Lopez, miközben beszéltek hozzá

Január 18-án osztott meg egy Instagram-videót Walliser, amiben véget vetett azoknak a vádaknak, miszerint az 56 éves Jlo durván bánt volna vele a január 11-én megrendezett Golden Globe-gálán.

Walliser éppen a Glambotot kezelte, egy nagy sebességű kamerát, amely lassított felvételeket készít hírességekről. Lopezt is le akarta videózni, aki azonban fogta magát, és egyszerűen hátat fordított, miközben Walliser beszélt hozzá. Végül, mikor a felvétel elkészült, a világsztár integetve elsétált.

Bár a rajongók azzal vádolták Lopezt, hogy durván viselkedett, Walliser teljesen másképp látja a történteket.

Nem vettem személyeskedésnek. Abban a pillanatban nem éreztem durvaságnak

– jelentette ki a filmes.

Azt hiszem, van néhány dolog, ami hozzájárult ehhez a pletykához. Először is, egyszerűen csak nekilátott a dolognak. A szőnyeg le volt zárva. Készen állt a forgatáshoz. Tudta, mit fog tenni. Felvette a pozíciót.

Hozzátette, az valóban elég szerencsétlenül jött ki, hogy Lopez pont egy olyan kezdőpozíciót vett fel, amivel hátat fordított neki. Így bár beszél hozzá az énekesnő, végig hátat fordítva készülődött.

Abban a pillanatban nem úgy voltam, hogy "Hahó, fordulj meg és nézz ide." Tudtam, hogy készülődik. Tudtam, hogy késő van. Épp csak túlestünk rajta. Ez a pillanat nem tűnt udvariatlannak.

Walliser bevallotta, hogy szemtanúja volt már pár őrült pillanatnak a vörös szőnyegeken, de ezt nem sorolná közéjük – írja a People.

 

