Durva botrány a Stranger Things háza táján? Jennifer Lopez is érintett lehet benne!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 16:26
Jennifer Lopez 25 évvel ezelőtti filmjéről koppinthatták a legfőbb elemeit a Netflix sorozatának utolsó évadához. A Stranger Things-t már több alkalommal vádolták meg plágiummal, a rajongókat megosztja a mostani eset.
Erős koppintással, a vadabb teóriák szerint nevezhetjük plágiumnak is, ami a Netflix legnagyobb szabású sorozatával történt. A Stranger Things 5. évada hatalmas nézettsége mellett a slashfilm.com hírei szerint túlságosan is erősen inspirálódott Jennifer Lopez egy korai filmjéből.

Stranger Things, 2000 - The Cell - Movie Set
Jennifer Lopez filmjét másolták a Stranger Things alkotói? (Fotó: Entertainment Pictures)

A Stranger Things Jennifer Lopezt koppintotta? 

Az említett film a 2000-es A sejt című szürreális elemeket tartalmazó sci-fi, amit Tarsem Singh rendezett. A maga korában egyedinek és sikeresnek tekinthető történet egy sorozatgyilkos elméjének feltárásáról szól, amit egy különleges technikával tud teljesíteni az FBI. A furcsa víziók és költői képek sokak szerint erősen megjelennek a Stranger Things utolsó évadában, sőt a szigorúbb feltételezések szerint Vecna sztorija szinte át lett koppintva a Singh filmjéből, amiben Vince Vaughn és Vincent D'Onofrio a popdíva partnerei.

A Duffer testvérek csak referenciaként használták A sejt című filmet (Fotó: Netflix)

A cikk hangsúlyozza is, hogy ez inspiráció, nem jogi vád vagy plágiumper. A sejt vizuális és tematikus elemei adtak egy ötletet, de nem szó szerinti másolásról vagy jogi kérdésről van szó. A pletykák után a Stranger Things alkotói, a Duffer testvérek is bevallották, hogy a film koncepcióját használták inspirálónak arra, hogyan lehetne elrendezni egy olyan világot, ahol egy gonosz figura elméjében rekednek a szereplők. Később azonban saját meglátásuk szerint lényegesen eltértek a korábbi koncepciótól.

Megosztja a rajongókat a teória (Fotó: Netflix)

A sejt című film alkotói a hírek szerint nem emeltek panaszt a Netflix felé, a rajongókat azonban erősen megosztja a kérdés: sokan a feltételezést is sértőnek tartják, akadnak azonban, akik főleg a fináléban a Hellyel lefelé és a Hellyel felfelé közti világot (ahol Vecna fizikai valójában él) sok szempontból hasonlónak tartják JLo filmjének világához.

A Strager Things mind az öt évada és grandiózus fináléja is elérhető a Netflix kínálatában.

 

 

