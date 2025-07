Egy héttel ezelőtt kapták lencsevégre, ahogy Jennifer Aniston és Jim Curtis épp Mallorcán nyaral. A fotókat látva az 56 éves színésznő és a wellnessguru egyértelműen megerősítették a kapcsolatukat.

Jennifer Anistora újra rátalált a szerelem

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Jennifer Aniston egy hipnotizőr bűvkörébe került

Jennifer Aniston bepasizott. A Jóbarátok sztárjára végre újra rátalált a szerelem. A friss párt egy mallorca-i hajós nyaraláson intim pillanatokban fotózták le. Az 56 éves színésznő szívét egy hipnotizőr csavarta el, aki a képek alapján teljesen a bűvkörében tartja Jennifer Anistont. Jim Curtis, a wellnessguru és életmód tanácsadó minden szabad percét a színésznővel tölti és igyekszik mindvégig testi kontaktusban lenni vele: állandóan fogja a kezét, masszírozza a hátát, vagy épp csak simogatja a haját. A Jóbarátok Rachel Greenje pedig élvezi a törődést.

Jennifer Aniston már a barátainak is bemutatta szerelmét

A lesifotósoknak sikerült lencsevégre kapni azt is, hogy Jennifer Aniston bemutatta új párját a közeli barátainak. A mallorca-i hajós pihenésükön ugyanis nemcsak édes kettesben töltik az időt. A színésznő jó barátai: Amy Schumer, Olivia Wilde, Jason Bateman és felesége is jelen vannak. Jennifer Aniston és Jim Curtis közös barátok által ismerkedtek meg és először pusztán csak baráti volt a kapcsolatuk. Aztán hiába próbálták rejtegetni, hogy hányadán is állnak egymással, egyre több bizonyíték került elő, ami azt bizonyította, hogy a két híresség között több van, mint barátság.

Jennifer Aniston új szerelme egy hipnotizőr

(Fotó: Christopher Polk/Northfoto)

Instagramon buktak le először

Jennifer Aniston és Jim Curtis először csak bekövették egymást Instagramon, majd egy kis idő elteltével egyre többször kedvelték egymás bejegyzéseit. A színésznő később már megosztotta a hipnotizőr egyik könyvét is, amelynél bevallotta, hogy ő épp most olvasta el. Majd egy interjú során Jennifer Aniston bevallotta, hogy a repüléstől való félelmét hipnotizálással próbálja kezelni, ami egyértelművé tette, hogy minden bizonnyal Jim Curtis segít neki ebben. Később pedig a férfi már nemcsak Jennifer Anistont, de a színésznő legjobb barátait is követni kezdte. Köztük Courteney Cox-ot, Jason Batemant és feleségét, Amanda Anka-t. Első nyilvános megjelenésük pedig egy hónappal ezelőtt júniusban, a Ventana Big Sur luxusszálloda kaliforniai éttermében történt, ahol egy romantikus vacsorán vettek részt.