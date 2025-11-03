Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most már hivatalos: megmutatta új szerelmét Jennifer Aniston

Jennifer Aniston
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 10:35
szerelempárkapcsolat
Jennifer Aniston és Jim Curtis először júliusban került a címlapokra. A színésznő és párja most egy közös fotóval tette hivatalossá a kapcsolatukat.
Bors
A szerző cikkei

Vasárnap hivatalosan is felvállalta a kapcsolatát Jennifer Aniston és Jim Curtis. A Jóbarátok sztárja egy közös képpel erősítette meg, hogy egy párt alkotnak, mialatt boldog születésnapot kívánt a barátjának. 

Jennifer Aniston rövid ideig eljátszott az örökbefogadás gondolatával, de aztán ez a vágy gyorsan elmúlt
Megmutatta jóképű szerelmét Jennifer Aniston / Fotó: Sonia Moskowitz Gordon /  Northfoto

Hivatalossá tette párkapcsolatát Jennifer Aniston

A színésznő a minap egy fekete-fehér fényképet tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen átölelik egymást a párkapcsolati guru Jim Curtisszel, és amihez az alábbi üzenetet csatolta:

Boldog születésnapot, szerelmem!

Aniston és Curtis kapcsolata először júliusban került a címlapokra, amikor a spanyolországi Mallorca szigetén fotózták le őket az Emmy-díjas Jason Bateman társaságában. A pár ezután augusztusban egy dupla randevún vett részt a Jóbarátok egy másik sztárjával, Courteney Coxszal és annak barátjával, Johnny McDaiddal, majd szeptember elején New Yorkban látták őket együtt.

Jennifer Aniston korábban kétszer volt házas: előbb Brad Pitt, majd Justin Theroux felesége volt, míg Jim Curtis korábbi, Rachel Napolitanóval kötött házasságából egy fia született, a tinédzserkorú Aidan - írja a Page Six.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu