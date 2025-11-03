Most már hivatalos: megmutatta új szerelmét Jennifer Aniston

Vasárnap hivatalosan is felvállalta a kapcsolatát Jennifer Aniston és Jim Curtis. A Jóbarátok sztárja egy közös képpel erősítette meg, hogy egy párt alkotnak, mialatt boldog születésnapot kívánt a barátjának.

Megmutatta jóképű szerelmét Jennifer Aniston / Fotó: Sonia Moskowitz Gordon / Northfoto

Hivatalossá tette párkapcsolatát Jennifer Aniston

A színésznő a minap egy fekete-fehér fényképet tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen átölelik egymást a párkapcsolati guru Jim Curtisszel, és amihez az alábbi üzenetet csatolta:

Boldog születésnapot, szerelmem!

Aniston és Curtis kapcsolata először júliusban került a címlapokra, amikor a spanyolországi Mallorca szigetén fotózták le őket az Emmy-díjas Jason Bateman társaságában. A pár ezután augusztusban egy dupla randevún vett részt a Jóbarátok egy másik sztárjával, Courteney Coxszal és annak barátjával, Johnny McDaiddal, majd szeptember elején New Yorkban látták őket együtt.

Jennifer Aniston korábban kétszer volt házas: előbb Brad Pitt, majd Justin Theroux felesége volt, míg Jim Curtis korábbi, Rachel Napolitanóval kötött házasságából egy fia született, a tinédzserkorú Aidan - írja a Page Six.