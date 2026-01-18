Gólyhír: világra hozta második gyermekét a híres énekesnő

A híres énekesnő, Perrie Edwards világra hozta második gyermekét.

Megszületett a híres énekesnő, Perrie Edwards, második gyermeke / Illusztráció:: Pexels

A Little Mix tagja szombaton osztotta meg az örömhírt: gyermekéről egy fekete-fehér képet tett közzé. Az újszülött kislány, akit Alanis Valentine-nak neveztek el, a sztárpáros második gyermeke.

Edwards szeptemberben jelentette be, hogy ő és jegyese, a labdarúgó Alex Oxlade-Chamberlain ismét gyermeket várnak. Az első gyermekük, Axel jelenleg négyéves. Bár az énekesnő nem árulta el, honnan jött a név ötlete, sokan úgy vélik, köze lehet a 2011-es X-Faktor-meghallgatásán választott egyik dalához, a kanadai–amerikai énekesnő, Alanis Morissette You Oughta Know című számához.

Bejelentő posztját gyorsan elárasztották a gratuláló üzenetek a 18,6 millió követőjétől, köztük korábbi Little Mix-zenekartársától, Leigh-Anne Pinnocktól is, aki ezt írta:

Tökéletes kis angyal.

Jade Thirlwall, a Little Mix egy másik tagja elmondta, mennyire boldog, és hozzátette: alig várja, hogy személyesen is találkozzon a babával.

Perrie tavaly elárulta, hogy két vetélésen esett át, mielőtt teherbe esett a lányával. Az egyik a terhesség késői szakaszában, a 24. héten történt, egy évvel azután, hogy 2021 augusztusában megszületett fia, Axel - írja a Mirror.

Nem láttam tisztán. Egyszerűen kétségbeesett voltam. Gyakorlatilag a 24. héten elvesztettük a babát.

A híres énekesnő így jelentette be gyermeke születését