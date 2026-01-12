Tragikus hír érkezett: elhunyt sokak kedvenc sorozatának legendás sztárja

Szomorú hírt kaptak az EastEnders rajongói: 92 éves korában elhunyt a sorozat legendás sztárja, Derek Martin, aki leginkább arról vált ismertté, hogy Charlie Slater karakterét alakította a BBC szappanoperájában. A szerepet 2000 és 2011 között játszotta el, majd alkalmanként 2013-ban és 2016-ban is feltűnt, mielőtt végleg kiírták.

Elhunyt a szappanopera legendás sztárja

Derek nem csak egy apa volt számunkra, hanem egy barát is, aki támogatott minket a hullámvölgyeink során. Soha nem hagyott fel a tanulással, szeretett emberekkel találkozni, és mindig nagylelkű bánt az idejével. Mindannyiunknak rettenetesen hiányzik. A család most azt kéri, tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban

- mondta el a sztár családja egy, az ügynökén keresztül megosztott nyilatkozatban, majd később Derek Martin szóvívője is megerősítette a színész január 10-én bekövetkezett halálát.

Derek, születési nevén Derek William Rapp, kaszkadőrként kezdte karrierjét a Doctor Who című sorozatban, azonban miután az Elizabeth R. forgatása során eltörte a kulcscsontját, úgy döntött, inkább a színészetre fog koncentrálni. A karrierje során olyan sorozatokban szerepelt, mint a Law & Order, a King and Castle és az Eldorado, a legtöbbek számára viszont a szeretetreméltó londoni taxisofőr, Charlie szerepéről vált ismertté az EastEndersből. A színészt jelenleg rajongók milliói gyászolják, szerte a világon - írja a Mirror.

Szomorúan olvasom ezt a hírt. Isten veled, Derek Martin – egy kedves ember, fantasztikus színész és az EastEnders ikonja távozott



- tisztelgett a sztár emléke előtt az egyik rajongó a közösségi médiában.

We are saddened to learn of the death of actor Derek Martin at the age of 92. Martin was best known for his beloved #EastEnders character Charlie Slater who he portrayed on and off from 2000 to 2016.



Read more: https://t.co/cMz7xgwVra pic.twitter.com/HVeJyYK2vY — Radio Times (@RadioTimes) January 11, 2026



