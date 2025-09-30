Russell Crowe megszabadult a nagy pocakjától: ismét bombaformában a Gladiátor sztárja – Fotó!

Múlt héten kezdetét vette Svájc legnagyobb moziünnepe, a 21. Zürichi Filmfesztivál, amelynek nyitóünnepségén talán kevésbé a filmekről, sokkal inkább Dakota Johnson átlátszó dresszéről esett szó. A fesztivál eseményei ennek ellenére robogtak tovább, a szervezők pedig A szürke ötven árnyalata sztárja után ismét életműdíjjal jutalmazták meg egy A-listás színészt. Azonban Johnson kisasszonyhoz hasonlóan a Szigorúan bizalmas, a Gladiátor és az Egy csodálatos elme sármőre, Russell Crowe is sokkal inkább a külsejével, mintsem a kitüntetésével hívta fel magára a figyelmet. Az utóbbi években hatalmas pocakot növesztő Crowe ugyanis jól láthatóan rengeteg fölös kilótól szabadult meg, rajongói pedig nagyon örültek, hogy újból jó bőrben láthatták kedvencüket.

A Russell Crowe-filmek kedvelőinek az utóbbi években meg kellett barátkozniuk a méretes pocakot növesztő színész szokatlan külsejével (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Russell Crowe-t lefogyasztotta a nagy szerelem

Egy világszinten elhíresült tézis szerint a szerelem felhizlalja az embert. Erre Russell Crowe teljes vállszélességgel cáfol rá, sőt most az ellenkezőjét bizonyította be. A Zürichi Filmfesztiválon ismét karcsú, már-már a Gladiátorban látott formáját idéző külsővel megjelenő 61 esztendős színész és 27 évvel fiatalabb menyasszonya között egyre jobban dúl a love, és ennek látszik is a lenyomata Crowe-n.

Russell Crowe 2025-ben, régi-új formájában vehette át a Golden Eye-díjat Zürichben (Fotó: Andreas Rentz / GettyImages)

Az olasz mozinézők által csak „Róma nyolcadik királyaként” emlegetett színművész és szerelme, Britney Theriot még 2013-ban ismerkedtek meg egymással a Megtört város forgatásán, de kapcsolatukat csak közel tíz évvel később, Russell Crowe válása után vállalták fel. A sztárpár már hónapok óta tervezi az esküvőt is, amit egyszer már el kellett halasztaniuk, de emiatt egy percig sem aggódnak, inkább örülnek annak, hogy a sok évnyi titkolózást követően most már nyíltan vállalhatják érzéseiket, és egyre többször bukkannak fel nyilvános helyen, legutóbb a kis híján tömegverekedésbe fulladó Torontói Filmfesztiválon is kéz a kézben jelentek meg a vörös szőnyegen.

Russell Crowe Budapesten forgatott új filmje premierjén már menyasszonyával, Britney Theriottal jelent meg (Fotó: MediaPunch)

Már úton a második Oscar-díj?

Természetesen az is elképzelhető, hogy a magánéletében meglelt egyensúly és boldogság mellett egy következő filmszerep is közrejátszhat Russell Crowe átalakulásában. Az új-zélandi színész naptárában nem nagyon lehet lyukakat találni, jelenleg több projekten is dolgozik, melyeket nagy eséllyel már úgy reklámozhatnak majd a forgalmazók, hogy „Főszerepben a kétszeres Oscar-díjas Russell Crowe.” A korai kritikák szerint a 2000-es Gladiátor után ugyanis Crowe nemrég ismét letett az asztalra egy olyan alakítást, ami könnyen elhozhatja neki karrierje második aranyszobrocskáját a jövő évi Oscar-szezonban. A Budapesten forgatott, Nürnberg című történelmi drámában Hermann Göring bőrébe bújhatott bele, az aranyesőt ígérő alkotásban pedig olyan színésztársak voltak Crowe segítségére mint a szintén Oscar-díjas Rami Malek, a Bridget Jones 4. szívtiprója, Leo Woodall vagy épp Michael Shannon.