Tuti tippek a gyönyörű bőrért és bomba testért Jennifer Anistontól

Az 53 éves Jennifer Aniston máig tartó népszerűségét nem csak annak köszönheti, hogy egyszerűen mindenkit elvarázsol kedvességével és humorával, de elragadó szépségének is. Ez pedig, valljuk be, 50 felett nem is olyan egyszerű még hollywoodi mércével sem. Mondhatnánk, hogy a Családi üzelmek és a Förtelmes főnökök sztárján egyszerűen nem fog az idő vas foga, illetve, hogy elég szerencsés génekkel van megáldva, ami igaz is, ugyanakkor azt sem vitathatjuk el tőle, hogy ez emellett annak a rengeteg munkának is köszönhető, amelyet Aniston nem hanyagol el egyetlen napra sem. Éppen ezért nem meglepő, hogy a színésznő sok nőnek szolgál példaképként, hiszen rengetegen másolják nem csak az épp aktuális frizuráját, öltözködési stílusát, de kedvenc receptjét vagy éppen bőrápolási rutinját. Persze van egy olyan tippünk, hogy ebben a rajongásban az is nagy szerepet játszik, hogy Aniston olyan ex-férjeket tudhat maga mögött, mint Brad Pitt vagy Justin Theorux.

Jennifer Aniston 50 fölött is bomba formában van Fotó: NurPhoto via AFP

Na de térjünk is rá a lényegre, ami nem más, mint a színésznő szépségének a "titka", amelyet szerencsére már a rajongóival is megosztott! Az Emmy-díjas sztár több pontban foglalta össze szépsége titkát: lássuk is, hogy mik ezek!

Bőrápolási rutin

Aniston saját bevallása szerint három alaplépésre mindig nagyon figyel:

a megfelelő folyadékbevitelre, a mindennapi fényvédő használatra és a napi 8 órás, pihentető alvásra.

A színésznő szerint ezek a lépések elengedhetetlenek az egészséges és szép bőrhöz, ráadásul mindezt bárki utána tudja csinálni. Persze ezt követően már kicsit mélyebben a zsebébe kell nyúlnia az embernek, hiszen ezek mellett nagy hangsúlyt fektet a magas hatóanyagú kozmetikumokra is, valamint hetente többször különféle arcmaszkokkal kényezteti a bőrét. Emellett pedig még az arcmasszázst sem veti meg, hiszen ezzel kiválóan felpezsdíthető a vérkeringés is. Kedvenc termékeit itt tudod megnézni!

Megfelelő szemöldök

Aniston korábban már többször is elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja az arcunkhoz legjobban illő, és azt legjobban kiemelő szemöldököt, szerinte ugyanis egy profi szemöldök már-már felér egy mini arcplasztikával.

Bomba test

A színésznő szépségéhez nagyban hozzájárul csodás alakja is, ami még 53 évesen is felveszi a versenyt 20 éves kollégáival, ez pedig Aniston kemény munkájának köszönhető. A Jóbarátok sztárja abban a szerencsés helyzetben van, hogy imád sportolni, így egyáltalán nem esik nehezére a napi edzés, ennek megfelelően "mindenevő" is, hiszen legyen szó bokszról, jógáról, kardióról vagy éppen futásról, bármi jöhet neki. A kemény edzéseket pedig általában infraszaunával vezeti le.