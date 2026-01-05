Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
51 éves lett a legsármosabb szívtipró: így még sosem láttad Bradley Coopert

születésnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 18:35
oscar díjBradley Cooper
A világhírű színész és producer ma ünnepli 51. születésnapját. Most összeszedtünk néhány érdekességet és botrányt, amelyet tudni kell Bradley Cooper életéről.
Bors
A szerző cikkei

Bradley Cooper hosszú ideje színesíti kedvenc mozifilmjeink listáját, a jóképű színész népszerűsége pedig töretlen. A 12 alkalommal Oscar-díjra jelölt és több, mint 70 elismeréssel díjazott színész nem csak a filmvásznon alakít mindig izgalmas karakter, hanem a való életben is.

Bradley Cooper 51. szülinapját ünnepli
Bradley Cooper születésnapját ünnepli (Fotó: Ethan Miller / Getty Images)

Minden, amit tudni kell Bradley Cooper-ről

1. Első szerepe miatt tanult meg manuálisan váltós autót vezetni.

Első tévés szerepét a Szex és New Yorkban kapta, ahol Carrie Bradshaw egyik futó kalandját alakította. A sorozat egyik jelentében Bradley-nek sebváltós autót kellett vezetnie, ő azonban addig csak automata váltós kocsit vezetett, így kénytelen volt beiratkozni egy autósiskolába.

2. 2011-ben a People magazin megválasztotta az év legszexibb férfijának. Ezzel valószínűleg számtalan nő egyet ért szerte a világon.

3. Első debütálása, mint rendező három színésznek is Oscar-jelölést adott, a film pedig összesen nyolc kategóriában is jelölt volt a díjra.

4. Néhány éve elárulta, hogy jövőbeli tervei között szerepel, hogy ledoktoráljon angol irodalomból és egyetemen tanítson. Nem áll tőle messze a tanítás, hiszen a 2000-es évek elején egy non-profit szervezetnél tanított mozgást és színjátszást gyerekeknek.

5. Nő ügyeitől sokszor volt hangos a sajtó, olyan nevek szerepelnek exbarátnőként a listáján, mint: Renée Zellwegerrel, Zoe Saldana, Jennifer Lopez, Mélanie Laurent, Suki Waterhouse, Olivia Wilde, Denise Richards, Isabella Brewster, Cameron Diaz…

Bradley Cooper születésnapján összeszedtunk róla érdekességeket
Bradley Cooper népszerűsége mit sem változott az évek során (Fotó: Photo Image Press)

6. Irina Shayk szupermodellel négy évig alkotott egy párt, a szerelemből pedig egy közös kislányuk is született, akit közösen nevelnek a szakítás óta.

7. 12 alkalommal jelölték Oscar-díjra (főszereplőként, mellékszereplőként, forgatókönyvíróként és producerként is), ám eddig még nem sikerült megszereznie az elismerést.

8. Ha a színészkedés nem jött volna be neki, akkor szakácsként helyezkedett volna el. Valljuk be, így mindannyian jobban jártunk.

9. 2023 óta alkot egy párt a nála 20 évvel fiatalabb, Victoria’s Secret szupermodellel, Gigi Hadid-dal. A két sztár igyekszik minél inkább megóvni kapcsolatukat a reflektorfénytől, ám egyre többet lehet hallani az eljegyzésről. A pletykák szerint Bradley már szerelme édesanyjának is kérte az áldását.

10. Mindig bebizonyítja, hogy profi abban, amit csinál: az Amerikai Mesterlövész című filmben Bradely kapta a főszerepet, a szerep kedvéért pedig teljesen átalakult. Hogy hitelesen tudja nyújtani a karaktert, a színész mindennap súlyzózott, 6000 kalóriát evett és 16 kilót szedett magára. 

Galéria: Bradley Cooper 51 éves lett
Bradley Cooper pályafutása alatt rengeteg díjat nyert, köztük egy Aranymálnát is

 

