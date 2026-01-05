51 éves lett a legsármosabb szívtipró: így még sosem láttad Bradley Coopert

Bradley Cooper hosszú ideje színesíti kedvenc mozifilmjeink listáját, a jóképű színész népszerűsége pedig töretlen. A 12 alkalommal Oscar-díjra jelölt és több, mint 70 elismeréssel díjazott színész nem csak a filmvásznon alakít mindig izgalmas karakter, hanem a való életben is.

Bradley Cooper születésnapját ünnepli (Fotó: Ethan Miller / Getty Images)

Minden, amit tudni kell Bradley Cooper-ről

1. Első szerepe miatt tanult meg manuálisan váltós autót vezetni.

Első tévés szerepét a Szex és New Yorkban kapta, ahol Carrie Bradshaw egyik futó kalandját alakította. A sorozat egyik jelentében Bradley-nek sebváltós autót kellett vezetnie, ő azonban addig csak automata váltós kocsit vezetett, így kénytelen volt beiratkozni egy autósiskolába.

2. 2011-ben a People magazin megválasztotta az év legszexibb férfijának. Ezzel valószínűleg számtalan nő egyet ért szerte a világon.

3. Első debütálása, mint rendező három színésznek is Oscar-jelölést adott, a film pedig összesen nyolc kategóriában is jelölt volt a díjra.

4. Néhány éve elárulta, hogy jövőbeli tervei között szerepel, hogy ledoktoráljon angol irodalomból és egyetemen tanítson. Nem áll tőle messze a tanítás, hiszen a 2000-es évek elején egy non-profit szervezetnél tanított mozgást és színjátszást gyerekeknek.

5. Nő ügyeitől sokszor volt hangos a sajtó, olyan nevek szerepelnek exbarátnőként a listáján, mint: Renée Zellwegerrel, Zoe Saldana, Jennifer Lopez, Mélanie Laurent, Suki Waterhouse, Olivia Wilde, Denise Richards, Isabella Brewster, Cameron Diaz…

Bradley Cooper népszerűsége mit sem változott az évek során (Fotó: Photo Image Press)

6. Irina Shayk szupermodellel négy évig alkotott egy párt, a szerelemből pedig egy közös kislányuk is született, akit közösen nevelnek a szakítás óta.

7. 12 alkalommal jelölték Oscar-díjra (főszereplőként, mellékszereplőként, forgatókönyvíróként és producerként is), ám eddig még nem sikerült megszereznie az elismerést.

8. Ha a színészkedés nem jött volna be neki, akkor szakácsként helyezkedett volna el. Valljuk be, így mindannyian jobban jártunk.

9. 2023 óta alkot egy párt a nála 20 évvel fiatalabb, Victoria’s Secret szupermodellel, Gigi Hadid-dal. A két sztár igyekszik minél inkább megóvni kapcsolatukat a reflektorfénytől, ám egyre többet lehet hallani az eljegyzésről. A pletykák szerint Bradley már szerelme édesanyjának is kérte az áldását.