51 éves lett a legsármosabb szívtipró: így még sosem láttad Bradley Coopert

Bradley Cooper hosszú ideje színesíti kedvenc mozifilmjeink listáját, a jóképű színész népszerűsége pedig töretlen. A 12 alkalommal Oscar-díjra jelölt és több, mint 70 elismeréssel díjazott színész nem csak a filmvásznon alakít mindig izgalmas karakter, hanem a való életben is.
1. Első szerepe miatt tanult meg manuálisan váltós autót vezetni.
Első tévés szerepét a Szex és New Yorkban kapta, ahol Carrie Bradshaw egyik futó kalandját alakította. A sorozat egyik jelentében Bradley-nek sebváltós autót kellett vezetnie, ő azonban addig csak automata váltós kocsit vezetett, így kénytelen volt beiratkozni egy autósiskolába.
2. 2011-ben a People magazin megválasztotta az év legszexibb férfijának. Ezzel valószínűleg számtalan nő egyet ért szerte a világon.
3. Első debütálása, mint rendező három színésznek is Oscar-jelölést adott, a film pedig összesen nyolc kategóriában is jelölt volt a díjra.
4. Néhány éve elárulta, hogy jövőbeli tervei között szerepel, hogy ledoktoráljon angol irodalomból és egyetemen tanítson. Nem áll tőle messze a tanítás, hiszen a 2000-es évek elején egy non-profit szervezetnél tanított mozgást és színjátszást gyerekeknek.
5. Nő ügyeitől sokszor volt hangos a sajtó, olyan nevek szerepelnek exbarátnőként a listáján, mint: Renée Zellwegerrel, Zoe Saldana, Jennifer Lopez, Mélanie Laurent, Suki Waterhouse, Olivia Wilde, Denise Richards, Isabella Brewster, Cameron Diaz…
6. Irina Shayk szupermodellel négy évig alkotott egy párt, a szerelemből pedig egy közös kislányuk is született, akit közösen nevelnek a szakítás óta.
7. 12 alkalommal jelölték Oscar-díjra (főszereplőként, mellékszereplőként, forgatókönyvíróként és producerként is), ám eddig még nem sikerült megszereznie az elismerést.
8. Ha a színészkedés nem jött volna be neki, akkor szakácsként helyezkedett volna el. Valljuk be, így mindannyian jobban jártunk.
9. 2023 óta alkot egy párt a nála 20 évvel fiatalabb, Victoria’s Secret szupermodellel, Gigi Hadid-dal. A két sztár igyekszik minél inkább megóvni kapcsolatukat a reflektorfénytől, ám egyre többet lehet hallani az eljegyzésről. A pletykák szerint Bradley már szerelme édesanyjának is kérte az áldását.
10. Mindig bebizonyítja, hogy profi abban, amit csinál: az Amerikai Mesterlövész című filmben Bradely kapta a főszerepet, a szerep kedvéért pedig teljesen átalakult. Hogy hitelesen tudja nyújtani a karaktert, a színész mindennap súlyzózott, 6000 kalóriát evett és 16 kilót szedett magára.
