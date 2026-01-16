Váratlan meglepetés: Anne Hathaway járja Budapest utcáit

Igazi meglepetés tűnt fel a belvárosban: Anne Hathaway-t kapták lencsevégre.

Anne Hathaway Budapesten forgat Fotó: KGC-505

A színésznőről szóló információk szerint legújabb akciófilmjét forgatja hazánkban. Most éppen a Wesselényi utca környékén bukkant fel. Ron Howard legújabb mozija, az Alone at Dawn jelenleg Magyarországon készül, így Anne Hathaway mellett Adam Driver is az országban tartózkodik. A film fő forgatási helyszíne Fejér vármegye, ahol a Szár-hegyi kőbánya környékén zajlanak a munkálatok.

A forgatás ideje alatt a környékbeliek robbanásokra és gépfegyverropogásra is számíthatnak, a film ugyanis igazán akciódúsnak ígérkezik.

Adam Drivert korábban a Flippermúzeumban is kiszúrták, és bár nem tudni pontosan, mennyi időt töltenek még itt a színészek, mostanában szinte bárhol össze lehet futni velük kis hazánkban.

