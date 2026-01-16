Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Váratlan meglepetés: Anne Hathaway járja Budapest utcáit

Anne Hathaway
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 11:35
forgatásszínész
Egy ideig könnyen összefuthat bárki a színésznővel. Anne Hathaway a legújabb filmjét forgatja Magyarországon.
Bors
A szerző cikkei

Igazi meglepetés tűnt fel a belvárosban: Anne Hathaway-t kapták lencsevégre. 

Anne Hathaway Budapesten forgat
Anne Hathaway Budapesten forgat Fotó: KGC-505

A színésznőről szóló információk szerint legújabb akciófilmjét forgatja hazánkban. Most éppen a Wesselényi utca környékén bukkant fel. Ron Howard legújabb mozija, az Alone at Dawn jelenleg Magyarországon készül, így Anne Hathaway mellett Adam Driver is az országban tartózkodik. A film fő forgatási helyszíne Fejér vármegye, ahol a Szár-hegyi kőbánya környékén zajlanak a munkálatok.

A forgatás ideje alatt a környékbeliek robbanásokra és gépfegyverropogásra is számíthatnak, a film ugyanis igazán akciódúsnak ígérkezik. 

Adam Drivert korábban a Flippermúzeumban is kiszúrták, és bár nem tudni pontosan, mennyi időt töltenek még itt a színészek, mostanában szinte bárhol össze lehet futni velük kis hazánkban.

Anne Hathaway Budapest utcáit járja 

Anne Hathaway-t például Budapesten, egész konkrétan a VII. kerületben kapták lencsevégre.

