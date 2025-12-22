Adam Drivernek bejön Budapest: a Zeneakadémián és a Fővárosi Nagycirkuszban is járt!

Adam Driver két forgatási nap között beugrott a Zeneakadémiára és meghallgatta Liszt Ferenc teljes zongoraciklusát az intézmény rektora, Farkas Gábor, az oktatóként is tevékenykedő zongoraművész, Ránki Fülöp és az egyetem három tehetséges növendékének előadásában – adta hírül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közösségi oldalán.

Adam Driver nagy klasszikuszene-rajongó (Fotó: Xinhua / eyevine)

Adam Driver a Zeneakadémián töltődött fel

A Star Wars-filmek sztárja még novemberben járt a Zeneakadémián, mely idén fennállásának 150. évfordulóját ünnepli. A jeles alkalomból változatos programok zajlanak az épület falai között egész évben, ennek részeként hangzott el Liszt Ferenc Zarándokévek-ciklusa, mellyel az egyetem névadója előtt tisztelegnek az intézmény oktatói és hallgatói.

Adam Driver és Anne Hathaway Budapesten forgattak

A Ron Howard rendezésében készülő Alone at Dawn című film forgatási munkálatainak egy része Budapesten, illetve a Székesfehérvár melletti szár-hegyi kőbányában zajlottak. Még novemberben jártak nálunk a világsztárok, akik egy háborús-akciófilm forgatásának keretében lövöldöztek és robbantgattak Székesfehérvár mellett. Két jelenet között Adam Driver úgy döntött, klasszikus zenével töltődne fel, és meglátogatta a Zeneakadémiát, ahol egy közös képre is hajlandó volt az egyetem frissen megválasztott rektorával, Farkas Gáborral. Az Oscar-díjas sztár egy korábbi interjúban már elárulta, hogy nagy rajongója a klasszikus zenei műfajoknak, sőt, kedvenc zeneszerzője is van. A Star Wars-filmek Kylo Renje, mint kiderült, hatalmas Rachmaninov rajongó! A színész azonban nem állt meg a Zeneakadémiánál a kulturális programokat illetően. A Fővárosi Nagycirkusz is egy Facebook-poszttal jelentkezett, amiből kiderült, hogy Adam Driver megtekintette Holle anyó című előadásukat, majd a műsor végeztével kifejezte csodálatát a cirkusz igazgatója, Fekete Péter felé:

Ilyen magas színvonalú cirkuszi előadást még soha nem láttam, végig rendesen izgultam, mint a gyerekek. Örülök, hogy itt lehettem, és átélhettem ezt az élményt. Minden elismerésem az alkotóknak és a fellépő művészeknek.

A hírek szerint az Alone at Dawn forgatása még nem teljesen ért véget, januárban ismét hazánkba látogathat a színész és kollégája, Anne Hathaway, úgyhogy érdemes lesz nyitott szemmel járni, hátha összefutunk velük Budapest utcáin vagy éppen a Zeneakadémián tartott újévi koncerten.