5 híresség, aki már tűkön ülve várja az újévet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 17:00
Nem minden híresség számára alakult jól a 2025-ös év. Mutatjuk azokat a világsztárokat, akik alig várják, hogy „új időszámítás” kezdődjön.
Egyeseknek rengeteg pénzt, nagyobb hírnevet, új szerelmet és sikereket, másoknak küzdelmeket, betegségeket, párkapcsolati nehézségeket és testi-lelki mélypontokat hozott 2025. Utóbbiak közé tartozik több világsztár is, akik nem véletlenül számolják már vissza a perceket, hogy végre egy új időszak köszöntsön be az életükben.

Zendaya, a világsztárok egyike
Világsztárok, akiknek 2026 csak jobbat hozhat: Zendaya például reméli, a jövő év nyugalmasabb esztendő lesz számára
Fotó: NurPhoto via AFP /   AFP

5 világsztár, akinek csak jobbat hozhat 2026

„Az ismertséggel járó elvárások miatt néha úgy érzem, mintha sosem lehetne megállni egy percre”– fogalmazott Zendaya, aki idén számos filmes és televíziós projektben szerepelt. A színésznő többször beszélt arról, hogy a folyamatos munka és az állandóan ráirányuló figyelem kimeríti, hogy nehezen talál egyensúlyt a karrier és a személyes élete között, és abban reménykedik, hogy 2026 nyugalmasabb év lesz, amikor jobban koncentrálhat a magánéletére.

Meghan Markle
Meghan Markle a családi konfliktusai után egy békésebb évet szeretne kezdeni
Fotó: AFP /   AFP

A legvitatottabb hírességek közé sorolták Meghan Markle-t, akinek élete 2025-ben sem volt mentes a botrányoktól. Hosszú ideje tartó konfliktusa az apjával továbbra is a figyelem középpontjában áll; éppúgy, mint az angol királyi családdal kialakult problémái. Habár Markle ritkán beszél részletekbe menően ezekről, barátai szerint a folyamatos támadások és a családi dráma megviselik őt, és a 2026-os évben egy békésebb életet remél.

Britney Spears
Britney Spearsért rengeteget aggódtak az elmúlt időszakban a szerettei és a rajongói
Fotó: AFP /   AFP

Az elmúlt évben egy emberként aggódtak szerettei és rajongói Britney Spearsért. A pop-ikon ugyan visszatért a közösségi oldalára, de posztjai gyakran – őt idézve – „szenvedésről és sötétségről” szóltak, miközben próbálta feldolgozni a személyes kríziseket és az ex-férjének, Kevin Federline-nak az új memoárja körüli botrányokat, amelyek hatalmas stresszt okoztak neki.

Justin Bieber
Justin Bieber a legnagyobb csatáit önmagával vívta
Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Mélypont minden fronton – így lehetne jellemezni Justin Bieber elmúlt egy évét. A pop-sztár több kihívással szembesült, beleértve fizikai és mentális egészségi problémákat, valamint a házasságában kialakult nehézségeket. Egy nyilvános posztjában Bieber arról írt áprilisban, hogy „bedarálta őt Hollywood“, de most férjként és apaként szeretne távolabb kerülni a káros környezettől.

Sean „Diddy” Combs
Sean „Diddy” Combs állítja: már most megváltoztatta őt a börtön
Fotó: NurPhoto via AFP /   AFP

„A régi énem meghalt a börtönben, és újjászületett egy új verzióm”- mondta saját tárgyalásán Sean „Diddy” Combs, akinek igazán drámai és tragikus volt a 2025-ös esztendő. A zenei mogult prostitúció és kapcsolódó bűncselekmények miatt 4 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélték. Azóta azt mondta, hogy ha kikerül, soha többet nem követ el bűncselekményt, és reméli a következő év teljesen mentes lesz a botrányoktól – írja a Fanny magazin.

