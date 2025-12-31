5 híresség, aki már tűkön ülve várja az újévet

Egyeseknek rengeteg pénzt, nagyobb hírnevet, új szerelmet és sikereket, másoknak küzdelmeket, betegségeket, párkapcsolati nehézségeket és testi-lelki mélypontokat hozott 2025. Utóbbiak közé tartozik több világsztár is, akik nem véletlenül számolják már vissza a perceket, hogy végre egy új időszak köszöntsön be az életükben.

Világsztárok, akiknek 2026 csak jobbat hozhat: Zendaya például reméli, a jövő év nyugalmasabb esztendő lesz számára

5 világsztár, akinek csak jobbat hozhat 2026

„Az ismertséggel járó elvárások miatt néha úgy érzem, mintha sosem lehetne megállni egy percre”– fogalmazott Zendaya, aki idén számos filmes és televíziós projektben szerepelt. A színésznő többször beszélt arról, hogy a folyamatos munka és az állandóan ráirányuló figyelem kimeríti, hogy nehezen talál egyensúlyt a karrier és a személyes élete között, és abban reménykedik, hogy 2026 nyugalmasabb év lesz, amikor jobban koncentrálhat a magánéletére.

Meghan Markle a családi konfliktusai után egy békésebb évet szeretne kezdeni

A legvitatottabb hírességek közé sorolták Meghan Markle-t, akinek élete 2025-ben sem volt mentes a botrányoktól. Hosszú ideje tartó konfliktusa az apjával továbbra is a figyelem középpontjában áll; éppúgy, mint az angol királyi családdal kialakult problémái. Habár Markle ritkán beszél részletekbe menően ezekről, barátai szerint a folyamatos támadások és a családi dráma megviselik őt, és a 2026-os évben egy békésebb életet remél.

Britney Spearsért rengeteget aggódtak az elmúlt időszakban a szerettei és a rajongói

Az elmúlt évben egy emberként aggódtak szerettei és rajongói Britney Spearsért. A pop-ikon ugyan visszatért a közösségi oldalára, de posztjai gyakran – őt idézve – „szenvedésről és sötétségről” szóltak, miközben próbálta feldolgozni a személyes kríziseket és az ex-férjének, Kevin Federline-nak az új memoárja körüli botrányokat, amelyek hatalmas stresszt okoztak neki.

Justin Bieber a legnagyobb csatáit önmagával vívta

Mélypont minden fronton – így lehetne jellemezni Justin Bieber elmúlt egy évét. A pop-sztár több kihívással szembesült, beleértve fizikai és mentális egészségi problémákat, valamint a házasságában kialakult nehézségeket. Egy nyilvános posztjában Bieber arról írt áprilisban, hogy „bedarálta őt Hollywood“, de most férjként és apaként szeretne távolabb kerülni a káros környezettől.