5 híresség, aki már tűkön ülve várja az újévet

Egyeseknek rengeteg pénzt, nagyobb hírnevet, új szerelmet és sikereket, másoknak küzdelmeket, betegségeket, párkapcsolati nehézségeket és testi-lelki mélypontokat hozott 2025. Utóbbiak közé tartozik több világsztár is, akik nem véletlenül számolják már vissza a perceket, hogy végre egy új időszak köszöntsön be az életükben.
„Az ismertséggel járó elvárások miatt néha úgy érzem, mintha sosem lehetne megállni egy percre”– fogalmazott Zendaya, aki idén számos filmes és televíziós projektben szerepelt. A színésznő többször beszélt arról, hogy a folyamatos munka és az állandóan ráirányuló figyelem kimeríti, hogy nehezen talál egyensúlyt a karrier és a személyes élete között, és abban reménykedik, hogy 2026 nyugalmasabb év lesz, amikor jobban koncentrálhat a magánéletére.
A legvitatottabb hírességek közé sorolták Meghan Markle-t, akinek élete 2025-ben sem volt mentes a botrányoktól. Hosszú ideje tartó konfliktusa az apjával továbbra is a figyelem középpontjában áll; éppúgy, mint az angol királyi családdal kialakult problémái. Habár Markle ritkán beszél részletekbe menően ezekről, barátai szerint a folyamatos támadások és a családi dráma megviselik őt, és a 2026-os évben egy békésebb életet remél.
Az elmúlt évben egy emberként aggódtak szerettei és rajongói Britney Spearsért. A pop-ikon ugyan visszatért a közösségi oldalára, de posztjai gyakran – őt idézve – „szenvedésről és sötétségről” szóltak, miközben próbálta feldolgozni a személyes kríziseket és az ex-férjének, Kevin Federline-nak az új memoárja körüli botrányokat, amelyek hatalmas stresszt okoztak neki.
Mélypont minden fronton – így lehetne jellemezni Justin Bieber elmúlt egy évét. A pop-sztár több kihívással szembesült, beleértve fizikai és mentális egészségi problémákat, valamint a házasságában kialakult nehézségeket. Egy nyilvános posztjában Bieber arról írt áprilisban, hogy „bedarálta őt Hollywood“, de most férjként és apaként szeretne távolabb kerülni a káros környezettől.
„A régi énem meghalt a börtönben, és újjászületett egy új verzióm”- mondta saját tárgyalásán Sean „Diddy” Combs, akinek igazán drámai és tragikus volt a 2025-ös esztendő. A zenei mogult prostitúció és kapcsolódó bűncselekmények miatt 4 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélték. Azóta azt mondta, hogy ha kikerül, soha többet nem követ el bűncselekményt, és reméli a következő év teljesen mentes lesz a botrányoktól – írja a Fanny magazin.
