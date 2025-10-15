Britney Spears exférje kitálalt: „Néha arra ébredtem, hogy a fiúk ajtaja előtt áll, kezében egy késsel”

Britney Spears volt férje, Kevin Federline a közelgő memoárjában aggasztó részleteket osztott meg az énekesnő mentális állapotáról és ezek nem festenek túl fényes képet sem a múltról sem a jelenről.

Britney Spears volt férje aggasztó időkről vallott

Fotó: Jennifer Graylock / Northfoto

A pár 2004 és 2007 között élt házasságban, de Federline visszaemlékezései nem nosztalgikusak. Új könyve, az Azt hitted, tudod még nem jelent meg hivatalosan, de egy részletet megosztott, és már ez is hatalmas visszhangot váltott ki.

A legmegdöbbentőbb részletek közös gyermekeikkel, a most 20 éves Sean Prestonnal és a 19 éves Jayden Jamesszel kapcsolatosak. Federline így ír:

Néha az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy Britney a fiúk ajtaja előtt áll, kezében egy késsel, és csak nézi őket, ahogy alszanak. ‘Ó, ébren vagy?’ kérdezte.

A történtek után Spears semmit nem magyarázott, csak távozott. Bár ez az eset a fiuk kisgyermekkorában történt, Federline szerint a helyzet azóta csak rosszabb lett.

Volt férje szerint Britney Spears menthetetlen

Az igazság az, hogy ez az egész helyzet Britney-vel olyan, mintha valami visszafordíthatatlan felé rohanna. Már lehetetlen úgy tenni, mintha minden rendben lenne. A vészharangok szólnak, és közeledünk az utolsó órához. Valami rossz fog történni, ha nem változik semmi és attól félek a legjobban, hogy a fiaink lesznek azok, akik majd a romokat próbálják összeszedni

- írja a könyvében.

Spears közösségi médiás viselkedése az elmúlt években is többször adott okot aggodalomra, és részben ez is vezetett ahhoz, hogy Federline 2023-ban a fiaikkal Hawaii-ra költözött. Azóta csak minimális kapcsolatot engedélyez az anyával.

Érdekesség, hogy mostanában Spears viszonya valamelyest javult a fiaival, ami Federline-t éppenséggel zavarja és aggasztja. Egyelőre nem tudni, hogy Spears csapata jóváhagyta-e a könyv tartalmát de ez hamarosan kiderülhet, hiszen a megjelenés már csak napok kérdése - írja a The Hollywood Gossip.