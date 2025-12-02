Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Miley Cyrust eljegyezték? Gyűrűjével buktatta le magát a sztár

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 13:25
Minden jel arra utal, hogy eljegyezték az énekesnőt. Miley Cyrus hatalmas gyűrűvel az ujján jelent meg a vörös szőnyegen.

Miley Cyrus tudja, mitől döglik a légy. Vagy legalábbis tudatában van annak, mire ugranak a rajongók. A 33 éves, Grammy-díjas énekesnőt fotók is megörökítették, ahogy összebújva pózol a 27 éves Morandóval a vörös szőnyegen – közölte a DailyMail. Volt "Hannah Montanánk" újra hozza a formáját: most éppen eljegyzési pletykákat indított el a vörös szőnyegen tett megjelenésével.

Miley Cyrus újabb pletykát indított
Miley Cyrus újabb pletykát indított
Fotó: AFP

Miley Cyrust eljegyezték? Minden jel erre utal!

Miley Cyrus az Avatar premierjére párjával, Maxx Morandóval érkezett: hatalmas gyémántgyűrűt viselt az ujján. A szemfüles rajongók ezt azonnal kiszúrták.

Cyrus 2021 óta van együtt Morandóval, miután elvált Liam Hemsworth-tól, akivel több mint egy évtizeden át tartó se veled-se nélküled kapcsolatban élt.

A Daily Mail megkereste Cyrus képviselőit kommentárért, de egyelőre nem kapott választ.

Egyre inkább úgy néz ki, mint az édesanyja

– írták az énekesnőről kommentben.

Mások azonban már gratuláltak is a neten az eljegyzéshez a sztárpárnak.

 

 

