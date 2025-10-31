"Hihetetlenül elb*sztátok" – Mindenki gyűlöli A Vaják Henry Cavill nélküli, új évadát: Miley Cyrus exférje hoppon maradt

2019-ben az évszázad egyik legnagyobb dobásával állt elő a Netflix, mikor a lengyel fantasyíró, Andrzej Sapkowski regényeit alapul véve képernyőre varázsolta a Vaják című sorozatát. A sztori Ríviai Geralt, egy magányos szörnyvadász történetét regéli el, a részben Magyarországon forgatott műsort pedig nem más vitte a hátán, mint az ősz fürtjeitől szinte felismerhetetlenné váló Henry Cavill. A sorozat eddig 3 évadot élt meg, a legutóbbi fejezet 2023 nyarán debütált, a legfrissebb, új főszereplővel ellátott felvonás pedig tegnap került fel a platformra, és nem túlzás azt mondani, hogy mindenki utálja.

Henry Cavill a legnézettebb Netflix-sorozatok közé juttatta a Vajákot, ám a 4. évad már most bukásra van ítélve (Fotó: Netflix)

A Netflix pedig megadta a módját, hiszen 220 millió dollárt szánt a Vaják 4. évadára, ezzel pedig a széria történelmet írt, hiszen a spinoffokkal kiegészülve a franchise már 720 millió dollárnyi elköltött összegnél jár. Ezzel olyan sikeres Netflix-sorozatokat is megelőz majd mint az eddig közel 500 milliót felemésztő Stranger Things vagy a 648 milliót kóstáló A Korona. Azonban úgy tűnik, még ez is kevés lett ahhoz, hogy bárki is kedvelje ezt „Cavill-telenített” verziót.

Hiába a Netflix csúcsgázsija, a Vaják-fanok dühükben tombolnak

A rajongók alapesteben biztosan tűkön ülve várták volna a folytatást, azonban az már 2022 óta hivatalos volt, hogy a közönségkedvencnek számító egykori Superman nem kíván a show része lenni a továbbiakban. A hegylakó forgatása előtt súlyosan megsérülő Henry Cavill kiválása a rajongók szemében pedig egyet jelentett a sorozat temetésével is, ám a Netflix ezt nem így látta, kötötte az ebet a karóhoz, és csak azért is megcsinálta a héten debütáló a 4. évadot. A főszerepre pedig Cavill helyére beválogatta Miley Cyrus exférjét, Liam Hemsworth-t, amivel csak még jobban kihúzta a gyufát a nézőknél. A fanatikusok már évek óta bojkottálják a Vaják 4. fejezetét, az elmúlt hónapokban interneten már többen is jelezték, hogy Cavill nélkül már cseppet sem érdekli őket a széria.

Biztosan nem fogom megnézni, mert Henry [Cavill] nincs benne. Már most sajnálom Hemsworth-t mert bár biztosan mindent bele fog adni, hogy jó legyen az új évad, de azért ő mégsem egy Henry Cavill

− írta pár hete az egyik kommentelő Redditen.