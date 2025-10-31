Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Hihetetlenül elb*sztátok" – Mindenki gyűlöli A Vaják Henry Cavill nélküli, új évadát: Miley Cyrus exférje hoppon maradt

Vaják
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 21:05
NetflixLiam HemsworthHenry Cavill
Bő kétéves hiátust követően tegnap ismét új évaddal jelentkezett a Vaják című sorozat. A népszerű széria következő fejezetét eddig sosem látott mennyiségű összegből készítette el a Netflix, de úgy tűnik ez is kevés a sikerhez, hiszen a rajongók már most szívből gyűlölik.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

2019-ben az évszázad egyik legnagyobb dobásával állt elő a Netflix, mikor a lengyel fantasyíró, Andrzej Sapkowski regényeit alapul véve képernyőre varázsolta a Vaják című sorozatát. A sztori Ríviai Geralt, egy magányos szörnyvadász történetét regéli el, a részben Magyarországon forgatott műsort pedig nem más vitte a hátán, mint az ősz fürtjeitől szinte felismerhetetlenné váló Henry Cavill. A sorozat eddig 3 évadot élt meg, a legutóbbi fejezet 2023 nyarán debütált, a legfrissebb, új főszereplővel ellátott felvonás pedig tegnap került fel a platformra, és nem túlzás azt mondani, hogy mindenki utálja.

2021 - The Witcher - TV Set Netflix
Henry Cavill a legnézettebb Netflix-sorozatok közé juttatta a Vajákot, ám a 4. évad már most bukásra van ítélve (Fotó: Netflix)

A Netflix pedig megadta a módját, hiszen 220 millió dollárt szánt a Vaják 4. évadára, ezzel pedig a széria történelmet írt, hiszen a spinoffokkal kiegészülve a franchise már 720 millió dollárnyi elköltött összegnél jár. Ezzel olyan sikeres Netflix-sorozatokat is megelőz majd mint az eddig közel 500 milliót felemésztő Stranger Things vagy a 648 milliót kóstáló A Korona. Azonban úgy tűnik, még ez is kevés lett ahhoz, hogy bárki is kedvelje ezt „Cavill-telenített” verziót.

Hiába a Netflix csúcsgázsija, a Vaják-fanok dühükben tombolnak

A rajongók alapesteben biztosan tűkön ülve várták volna a folytatást, azonban az már 2022 óta hivatalos volt, hogy a közönségkedvencnek számító egykori Superman nem kíván a show része lenni a továbbiakban. A hegylakó forgatása előtt súlyosan megsérülő Henry Cavill kiválása a rajongók szemében pedig egyet jelentett a sorozat temetésével is, ám a Netflix ezt nem így látta, kötötte az ebet a karóhoz, és csak azért is megcsinálta a héten debütáló a 4. évadot. A főszerepre pedig Cavill helyére beválogatta Miley Cyrus exférjét, Liam Hemsworth-t, amivel csak még jobban kihúzta a gyufát a nézőknél. A fanatikusok már évek óta bojkottálják a Vaják 4. fejezetét, az elmúlt hónapokban interneten már többen is jelezték, hogy Cavill nélkül már cseppet sem érdekli őket a széria.

Biztosan nem fogom megnézni, mert Henry [Cavill] nincs benne. Már most sajnálom Hemsworth-t mert bár biztosan mindent bele fog adni, hogy jó legyen az új évad, de azért ő mégsem egy Henry Cavill

− írta pár hete az egyik kommentelő Redditen.

Vaják netflix Liam Hemsworth
Chris Hemsworth testvére, Liam Hemswoth bár mindent megtett, a Vaják 4. évada nem lett a rajongók kedvence (Fotó: YouTube)

A jóslatuk pedig úgy látszik, hamar be is igazolódott, a kevésbé ismert Hemsworth fivér ugyanis hiába tette bele szívét-lelkét a szerepbe, a Vaják 4. évada mégis úgy dőlt össze, mint egy kártyavár. A fanok szerint az új fejezet sztorija és rendezése egyaránt hemzseg a hibáktól, a közösségi médiában szabályosan őrjöngnek a kommentelők, akik egy emberként azt írják, ezt csakis jobban lehetett volna elkészíteni:

Ezt valami hihetetlenül elb*sztátok, még egy gyerek is jobban megrendezte volna, a sztoriról pedig csak annyit, hogy mostanában ennél ezerszer jobb rajongói történeteket olvastam, mint amilyenre ez sikerült

− szól az egyik hozzászólás a Netflix Instagram-posztja alatt.

A Netflix-sorozatok 2025-ös kínálatában a Vaják 4. évada nem volt a legvártabb darabok között (Fotó: YouTube)

Nem sokáig lesz a trónon a Vaják

A 720 millió dollárra duzzadó gigagázsi ellenére valószínűleg nem sokáig lesz csúcstartó egyébként a Vaják a Netflix-listán, így a streamingóriásnak nem sokáig kell szégyenkeznie amiatt, hogy egy közutálatnak „örvendő” show a listavezetőjük. Novemberben ugyanis elstartol a Stranger Things 5. évada, amiről eddig még nem tudni pontosan, mennyibe is fájt a streamingszolgáltatónak, de egyes becslések szerint akár 300 millióra is rúghattak a költségek, ezzel pedig a franchise költségvetése megugorhatja majd a 800 milliót is, megelőzve ezzel a Hemsworth-re cserélt Henry Cavill sorozatát.

A Vaják című sikerszéria 4. évada 2025. október 30-ától elérhető a Netflix kínálatában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu