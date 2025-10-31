"Hihetetlenül elb*sztátok" – Mindenki gyűlöli A Vaják Henry Cavill nélküli, új évadát: Miley Cyrus exférje hoppon maradt

2019-ben az évszázad egyik legnagyobb dobásával állt elő a Netflix, mikor a lengyel fantasyíró, Andrzej Sapkowski regényeit alapul véve képernyőre varázsolta a Vaják című sorozatát. A sztori Ríviai Geralt, egy magányos szörnyvadász történetét regéli el, a részben Magyarországon forgatott műsort pedig nem más vitte a hátán, mint az ősz fürtjeitől szinte felismerhetetlenné váló Henry Cavill. A sorozat eddig 3 évadot élt meg, a legutóbbi fejezet 2023 nyarán debütált, a legfrissebb, új főszereplővel ellátott felvonás pedig tegnap került fel a platformra, és nem túlzás azt mondani, hogy mindenki utálja.
A Netflix pedig megadta a módját, hiszen 220 millió dollárt szánt a Vaják 4. évadára, ezzel pedig a széria történelmet írt, hiszen a spinoffokkal kiegészülve a franchise már 720 millió dollárnyi elköltött összegnél jár. Ezzel olyan sikeres Netflix-sorozatokat is megelőz majd mint az eddig közel 500 milliót felemésztő Stranger Things vagy a 648 milliót kóstáló A Korona. Azonban úgy tűnik, még ez is kevés lett ahhoz, hogy bárki is kedvelje ezt „Cavill-telenített” verziót.
A rajongók alapesteben biztosan tűkön ülve várták volna a folytatást, azonban az már 2022 óta hivatalos volt, hogy a közönségkedvencnek számító egykori Superman nem kíván a show része lenni a továbbiakban. A hegylakó forgatása előtt súlyosan megsérülő Henry Cavill kiválása a rajongók szemében pedig egyet jelentett a sorozat temetésével is, ám a Netflix ezt nem így látta, kötötte az ebet a karóhoz, és csak azért is megcsinálta a héten debütáló a 4. évadot. A főszerepre pedig Cavill helyére beválogatta Miley Cyrus exférjét, Liam Hemsworth-t, amivel csak még jobban kihúzta a gyufát a nézőknél. A fanatikusok már évek óta bojkottálják a Vaják 4. fejezetét, az elmúlt hónapokban interneten már többen is jelezték, hogy Cavill nélkül már cseppet sem érdekli őket a széria.
Biztosan nem fogom megnézni, mert Henry [Cavill] nincs benne. Már most sajnálom Hemsworth-t mert bár biztosan mindent bele fog adni, hogy jó legyen az új évad, de azért ő mégsem egy Henry Cavill
− írta pár hete az egyik kommentelő Redditen.
A jóslatuk pedig úgy látszik, hamar be is igazolódott, a kevésbé ismert Hemsworth fivér ugyanis hiába tette bele szívét-lelkét a szerepbe, a Vaják 4. évada mégis úgy dőlt össze, mint egy kártyavár. A fanok szerint az új fejezet sztorija és rendezése egyaránt hemzseg a hibáktól, a közösségi médiában szabályosan őrjöngnek a kommentelők, akik egy emberként azt írják, ezt csakis jobban lehetett volna elkészíteni:
Ezt valami hihetetlenül elb*sztátok, még egy gyerek is jobban megrendezte volna, a sztoriról pedig csak annyit, hogy mostanában ennél ezerszer jobb rajongói történeteket olvastam, mint amilyenre ez sikerült
− szól az egyik hozzászólás a Netflix Instagram-posztja alatt.
A 720 millió dollárra duzzadó gigagázsi ellenére valószínűleg nem sokáig lesz csúcstartó egyébként a Vaják a Netflix-listán, így a streamingóriásnak nem sokáig kell szégyenkeznie amiatt, hogy egy közutálatnak „örvendő” show a listavezetőjük. Novemberben ugyanis elstartol a Stranger Things 5. évada, amiről eddig még nem tudni pontosan, mennyibe is fájt a streamingszolgáltatónak, de egyes becslések szerint akár 300 millióra is rúghattak a költségek, ezzel pedig a franchise költségvetése megugorhatja majd a 800 milliót is, megelőzve ezzel a Hemsworth-re cserélt Henry Cavill sorozatát.
A Vaják című sikerszéria 4. évada 2025. október 30-ától elérhető a Netflix kínálatában.
