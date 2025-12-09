Leonardo DiCaprio ritkán szólal meg a magánéletéről, most azonban váratlan őszinteséggel nyílt meg arról, miért igyekszik minél távolabb maradni a nyilvánosság zajától. Nem unalomból, nem arroganciából, hanem tudatos stratégiából kerüli a túlzott szereplést. A világsztár szerint Hollywoodban hosszú távon csak az marad talpon, aki képes eltűnni a szemek elől.

Leonardo DiCaprio Egyik csata a másik után című filmje 9 Golden Globe-jelölést kapott

Fotó: KGC-315 / Northfoto

Leonardo DiCaprio felfedte féltve őrzött titkát

Több évtizedes reflektorfényben töltött idő után Leonardo DiCaprio őszintén megnyílt arról, hogyan egyensúlyozza személyes életét és nyilvános karrierjét. Az Egyik csata a másik után sztárja szerint ugyanis az állandó szereplés sokkal többet árt, mint használ:

Csak akkor jelenj meg, ha van mondandód. Ha nincs, tűnj el, amennyire csak lehet.

Leonardo DiCaprio úgy érzi, a Titanic utáni óriási siker megtanította arra, hogy a túlzott jelenlét kiégeti a karriert. Megértette, hogy nem a folyamatos figyelem hozza el a tartós népszerűséget, hanem éppen a ritkán, célzottan tett megjelenések. Így maradhat hiteles és izgalmas a közönség szemében.

Leonardo DiCaprio igyekszik a magánéletét távol tartani a reflektorfénytől

Fotó: KGC-305/453 / Northfoto

Leonardo DiCarprio sikerének titka

A TIME magazin 2025-ben az év előadójának választotta Leonardo DiCaprio-t, ő pedig ezt az alkalmat használta fel arra, hogy végre beszéljen arról, miként próbálja összehangolni az életét:

Egész felnőtt életemben kerestem az egyensúlyt... és még most sem mondhatom, hogy tökéletesen megy.

A színész szerint a siker titka a 'szelektálás'. Amikor dolgozik, teljes erővel a közönség elé lép, amikor azonban épp nincs projektje, teljesen eltűnik. Szerinte így tud friss maradni, így őrizheti meg a saját értékét és a közönség érdeklődését. Ahogy pedig telnek az évek, egyre inkább a valódi, fontos dolgokra koncentrál:

Mostanra több idő van mögöttem, mint előttem... és ezt érezni lehet.

Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti között több, mint 20 év korkülönbség van

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Leonardo DiCaprio szerelmi élete

A Wall street farkasa azonban hiába próbál elrejtőzni a reflektorfény elől, a szerelmi életét így is komoly sajtófigyelem övezi. Leonardo Dicaprio Vittoria Ceretti-vel való kapcsolata is az elmúlt években többször középpontba került. Nem véletlenül, hiszen az 51 éves színész és a 27 éves modell között több, mint 20 év korkülönbség van, pont úgy, mint Leonardo DiCaprio előző kapcsolatainál. A Titanic Jack-je ugyanis általában csak nála jóval fiatalabb lányokkal randizik, amivel érthető mód mindig felhívja magára a figyelmet.